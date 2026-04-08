Vídeo: Aficionados del Atlético de Madrid cantan contra el islam antes del partido contra el Barcelona

La afición del Atlético de Madrid ha generado una gran polémica antes del partido de esta noche contra el Barcelona, ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El Barcelona recibe al Atlético en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, solo unos días después de ganar 2-1 en La Liga.

Ayer, la FIFA abrió un expediente disciplinario a la Federación Española por los cánticos contra el islam durante el amistoso de La Roja ante Egipto.

El encuentro terminó 0-0, pero los asistentes silbaron el himno de Egipto e insultaron al islam.

Desde las gradas se escucharon cánticos racistas («Quien no salte es musulmán») que se difundieron por todo el mundo y que serán investigados por la FIFA.

Hoy, horas antes del partido, los seguidores del Atlético se concentraron frente al hotel de la expedición azulgrana y corearon cánticos contra el Barcelona.

Además, corearon consignas contra el islam, igual que en el partido contra Egipto.

Un vídeo de «Sport» muestra cómo coreaban «quien no salte es musulmán», en clara ofensa al islam.

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