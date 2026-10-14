Vídeo: advirtió de una próxima crisis en Al Hilal: Mohammed Noor a Salem Al Dawsari: busca otro club

La exestrella del fútbol saudí Mohammed Noor sembró dudas sobre el futuro del astro del Al Hilal, Salem Al Dawsari, ante el fuerte refuerzo del equipo durante el último mercado de fichajes de verano.

Después de pasar por el quirófano por una lesión de rodilla sufrida con la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026, el Al Hilal anunció el viernes pasado que "Salem Al Dawsari está en el área médica por sentir dolores en la articulación del pie", por lo que se prolongará su ausencia del equipo.

Noor declaró durante su participación como invitado en el programa "Nadeena": "En caso de que Salem Al Dawsari regrese (después de recuperarse) y no juegue, habrá un problema".

Y continuó: "¿Podrá el Al Hilal controlar a Salem en el vestuario? Esto es algo importante, y el asunto no es sencillo".

El Al Hilal reforzó sus filas durante el verano con potentes fichajes ofensivos como el brasileño Gabriel Martinelli, exjugador del Arsenal, Ollie Watkins, exjugador del Aston Villa, y el extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del club inglés West Ham United, algo que —según Noor— supone una crisis para el director técnico Simone Inzaghi, quien estará obligado a resolver el dilema de la titularidad de Al Dawsari.

Y agregó: "Quiero mucho a Salem, y lo considero uno de los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol saudí, pero estamos analizando la situación".

Y añadió: "Por eso le digo a Salem: búscate un buen club el año que viene, porque no vas a continuar, porque no vas a aceptar sentarte en el banquillo".

El exjugador del Al Ittihad y del Al Nassr matizó: "Si Salem vuelve (a jugar con el Zaeem), el Al Hilal ganará todos los títulos".

Estas declaraciones llegan después de la victoria del Al Hilal ayer martes ante el Al Sadd catarí en Doha por dos goles a cero, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

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