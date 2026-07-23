Vídeo: Adeyemi se despide del Dortmund con un emotivo mensaje tras su fichaje oficial por el Barcelona

La estrella alemana Karim Adeyemi dirigió un emotivo mensaje de despedida al Borussia Dortmund y a su afición, pocas horas después de anunciarse su fichaje oficial por el FC Barcelona.

El Barcelona había anunciado este jueves la contratación oficial del extremo alemán, procedente del Borussia Dortmund, con un contrato que se extiende hasta junio de 2031.

Tras el acto de la firma y su presentación en su primera rueda de prensa con la camiseta blaugrana, Adeyemi publicó un vídeo a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, en el que repasó sus momentos más destacados con la camiseta del Dortmund.

Adeyemi dijo en su mensaje: "Cuatro años que nunca olvidaré. Gracias a mis compañeros de equipo, al club y a la afición por las emociones, los bonitos recuerdos y el apoyo. Negro y amarillo para siempre".

Con ello, Adeyemi cerró una etapa que se prolongó durante cuatro temporadas con el conjunto de Dortmund, en las que disputó 146 partidos en las distintas competiciones, marcando 36 goles y dando 22 asistencias.

Su traspaso al Barcelona supondrá un reencuentro con el director técnico Hansi Flick, quien le había concedido la oportunidad de su primera aparición internacional con la selección alemana cuando era seleccionador de la Mannschaft.