¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
ORA-League-Al-Ahly-FC-ZED-FC-Cairo-EgyptAFP
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: Achraf Bencharki elige al mejor jugador de la historia de Marruecos

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Paris Saint-Germain
Le Mans
Ligue 1
Marruecos vs Gabón
Marruecos
Gabón
Africa Cup of Nations Qualification
A. Bencharki
A. Hakimi
Egipto
Francia
Marruecos
Gabón

¿Estás de acuerdo con él?

Achraf Bencharki, estrella del Al-Ahly egipcio, eligió al mejor futbolista de la historia de Marruecos.

Bencharki fue invitado del creador de contenido Ahmed Ghareeb, quien le presentó a Achraf los nombres de las leyendas del fútbol marroquí a lo largo de la historia.

Le dijo: "Detenme cuando llegue el mejor jugador de la historia de Marruecos".

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

El creador de contenido comenzó a mencionar algunos nombres de leyendas de Marruecos, como Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet y Mustapha Hadji.

Y cuando mencionó el nombre de Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, Bencharki lo detuvo y afirmó que es el mejor de la historia de Marruecos.



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google