Vídeo: Achraf Bencharki elige al mejor jugador de la historia de Marruecos

Achraf Bencharki, estrella del Al-Ahly egipcio, eligió al mejor futbolista de la historia de Marruecos.

Bencharki fue invitado del creador de contenido Ahmed Ghareeb, quien le presentó a Achraf los nombres de las leyendas del fútbol marroquí a lo largo de la historia.

Le dijo: "Detenme cuando llegue el mejor jugador de la historia de Marruecos".

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El creador de contenido comenzó a mencionar algunos nombres de leyendas de Marruecos, como Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet y Mustapha Hadji.

Y cuando mencionó el nombre de Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, Bencharki lo detuvo y afirmó que es el mejor de la historia de Marruecos.







