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egypt⒞Getty Images

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Vídeo: Acalorado debate en la ONU sobre la imparcialidad del partido Egipto-Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
M. Ziko
L. Messi
C. Romero
Y. Ibrahim
M. Salah
M. Salah
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
Argentina
Egipto
EE. UU.
Francia
Marruecos

La reunión sigue teniendo repercusión internacional

La polémica por el partido Egipto-Argentina en el Mundial 2026 llegó a la ONU. La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el ministro egipcio de Planificación, Ahmed Rostom, lo mencionaron durante las reuniones del PNUD.

Perbock inició su discurso aludiendo al ambiente del Mundial y afirmó que el torneo ofrecía lecciones que superaban lo deportivo, para luego citar implícitamente la remontada de Argentina como ejemplo de perseverancia.

En un vídeo difundido por Al Arabiya, afirmó: «No os rindáis nunca en el minuto 80, pues muchos partidos se dan por perdidos y luego se ganan en el 90 o después», y añadió que un gol oportuno puede cambiar un partido, así como los objetivos comunes transforman el mundo.

Sin embargo, el ministro egipcio Ahmed Rostom captó la indirecta y respondió al inicio de su intervención: «Como ha dicho la presidenta, el Mundial nos recuerda que cada minuto cuenta; sigamos adelante hasta el 79 y más allá, respetando siempre las reglas y la competencia leal».

Su mención a las «reglas del juego» y a la «competición leal» en un contexto que recordó la polémica arbitral del partido de octavos entre Egipto y Argentina, lleno de protestas por decisiones controvertidas, lo que dotó a sus palabras de una dimensión que trasciende el fútbol y subraya la importancia de la justicia en la competición.

Rostom concluyó subrayando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen cooperación internacional y igualdad de oportunidades para que ningún país quede marginado.

El partido destacó en la ONU por su dramatismo: Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, pese al fallo de Messi desde el punto de penalti y a la gran actuación del portero Mustafa Shubair.

Sin embargo, Argentina remontó con tres tantos: Christian Romero en el 79, Messi en el 83 y Enzo Fernández en el descuento.

La polémica arbitral, con un gol anulado a Egipto y un posible penalti a Salah no pitado, llevó a la Federación Egipcia a cuestionar las decisiones y desató un debate internacional.

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