Vídeo: A pesar del hat-trick... Riyad Mahrez desata una crisis en el Al-Ahli de Yeda

El argelino Riyad Mahrez, estrella del Al-Ahli de Yeda, ha desatado una crisis en las filas del equipo, a pesar de la amplia victoria sobre su rival, el Damac, en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli venció al Damac por 3-0 este sábado en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

Mientras el Al-Ahli ganaba por 3-0, el alemán Matthias Jaissle, entrenador del equipo, decidió dar entrada al delantero saudí Firas Al-Buraikan en el minuto 70, en sustitución de Riyad Mahrez.

El astro argelino mostró su enfado al salir del campo, donde estrechó la mano de Jaissle antes de dirigirle unas palabras, como si le preguntara por qué lo sustituyen en la mayoría de los partidos, hasta que uno de los miembros del cuerpo técnico intervino para calmarlo.

Según la web «Transfermarkt», este es el partido número 22 en el que Riyad Mahrez es sustituido, de un total de 35 partidos que ha disputado en diferentes competiciones con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada.

Además, este ha sido el noveno partido consecutivo de la Liga Roshen en el que el astro argelino ha sido sustituido antes del final del encuentro, lo que podría justificar su enfado.

Cabe recordar que Mahrez ha participado en 20 goles durante sus 35 partidos con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, de los cuales ha marcado 7 y ha dado 13 asistencias.

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