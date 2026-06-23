Vídeo: A pesar del doblete de Uzbekistán, la estrella de Arabia Saudí afirma: «Ronaldo no es el mejor; Messi marca la diferencia»

Ahmed Ateef, exestrella del fútbol saudí, rechazó considerar a Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, como el mejor. Esto pese al doblete que marcó contra Uzbekistán en el Mundial 2026, ya que prefiere a Lionel Messi.
Ronaldo guió a Portugal a vencer 5-0 a Uzbekistán este martes en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.
Atif declaró al programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya» tras el partido: «Messi marca de la nada, se crea sus propias ocasiones, mientras que Ronaldo, a su edad, necesita que le creen las oportunidades».
Y añadió: «Ronaldo es una leyenda, pero Messi es diferente».
Y sentenció: «Ronaldo es el segundo mejor de la historia, porque Messi lo hace todo: crea, regatea, remata y lleva a Argentina a la victoria».
Al preguntarle quién ganaría un hipotético duelo entre ambos en el Mundial 2026, Atef respondió: «Argentina vencería a Portugal».
Cabe recordar que Portugal y Argentina podrían cruzarse en cuartos de final si antes superan la fase de grupos y los octavos.