Vídeo: A pesar de los reveses, la afición del Al-Ittihad de Yeda acapara la atención antes de su viaje a Asia

La afición del Al-Ittihad de Yeda mostró su apoyo antes del debut del equipo en la Liga de Campeones de Asia, pese a los recientes reveses.

El equipo fue eliminado en semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Santidades tras perder contra Al-Khulud y, luego, cayó 3-4 ante Neom en la jornada 29 de la Liga Roshen.

Pese a todo, el periodista Alaa Saeed publicó en X vídeos de los preparativos de la afición para animar al equipo.

El martes jugará ante Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

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El periodista saudí publicó un vídeo en el que la afición preparaba pancartas a la entrada del club para que los jugadores las vieran al llegar a la sede de entrenamiento este sábado, 72 horas antes del inicio de la gira asiática.

Las pancartas mostraban mensajes como «Creemos en vosotros», «Devolvednos nuestra gloria», «Esta es vuestra oportunidad» y «Estamos con vosotros hasta el final».

Además, dentro de las instalaciones prepararon banderas, lemas y mensajes de aliento para usarlos durante la sesión del sábado y empujar al equipo a ganar el título.

El club abrió las gradas al público en el entrenamiento de este sábado para impulsar aún más la motivación del plantel.

Cabe recordar que el Al-Ittihad no gana Asia desde 2005, cuando logró su segundo y último título.