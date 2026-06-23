Vídeo: «A pesar de la derrota»... El rey de Jordania y el príncipe heredero protagonizan un momento histórico

El rey Abdalá II y el príncipe heredero Hussein bin Abdalá II asistieron en el Bay Arena de San Francisco a la eliminación de Jordania en el Mundial 2026 tras perder 1-2 ante Argelia en la segunda jornada del Grupo 10.

Su presencia, junto al príncipe heredero, fue un gesto de apoyo a los “Al-Nashami”, que se despidieron tras perder también ante Austria (1-3) y antes de enfrentar a la campeona Argentina.

La Casa Real destacó que su asistencia ratifica el respaldo institucional pese a los resultados adversos.

Tras el encuentro, el príncipe heredero visitó el vestuario para felicitar al equipo y animarlo de cara al último partido contra Argentina, ya sin opciones de avanzar.