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El Al Qadsiah se ha colocado líder de la Liga Roshn Saudí antes de disputar el gran duelo contra el Al Nassr, a la espera del partido del otro grande de la capital, el Al Hilal.

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El Al Qadsiah venció por 2-0 al Al Fayha, que acudía como visitante, en el partido disputado este viernes en el estadio del Al Ettifaq, en Dammam, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

El empate sin goles se mantuvo durante los primeros 70 minutos de partido, y el Al Qadsiah estuvo cerca de tropezar, ya que no conseguía llegar a la portería del Al Fayha.

Sin embargo, el extremo saudí Turki Al Ammar acabó con la resistencia del Al Fayha en el minuto 71, cuando recibió el balón en la frontal del área y lo mandó con fuerza a la red con la pierna derecha.

De la misma manera y desde la misma posición, el lateral derecho Mohammed Abu Al Shamat firmó el segundo gol del Al Qadsiah en el minuto 88, tras disparar con la pierna izquierda desde la frontal del área y alojar el balón en la portería del Al Fayha.

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Es la segunda victoria consecutiva del Al Qadsiah en la Liga Roshn Saudí desde su segunda derrota de la temporada, ante el Al Hilal por 2-3, el pasado 23 de octubre, en la undécima jornada del campeonato.

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La victoria coloca provisionalmente al Al Qadsiah en lo más alto de la clasificación de la liga saudí, con 31 puntos, uno más que el Al Hilal, que ha disputado dos partidos menos.

El equipo de la Provincia Oriental ha disputado 13 partidos esta temporada en la Liga Roshn, con 10 victorias, un único empate y dos derrotas, ante el Al Hilal y el Al Ittihad.

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El Al Hilal podría recuperar el liderato mañana sábado si logra ganar al Al Ettifaq, que ejercerá de local, cuando se enfrenten en Dammam en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Además, el Al Nassr podría igualar a puntos al equipo de la Provincia Oriental si gana su esperado partido ante el Al Hazm, mañana sábado, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida, en la decimotercera jornada del campeonato.

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De ser así, el próximo partido será electrizante, ya que el Al Nassr se medirá al Al Qadsiah el próximo viernes en el Al Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la decimocuarta jornada de la Liga Roshn.

El duelo ante el Al Qadsiah es una pesadilla para la afición del Al Nassr, ya que el equipo de la Provincia Oriental ganó a su rival capitalino en los dos partidos de la pasada temporada de la Liga Roshn, tanto en la ida como en la vuelta, aunque el Al Nassr acabó conquistando el título después de siete años de sequía.

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Cabe recordar que la derrota deja al Al Fayha con 11 puntos, en la decimotercera posición de la clasificación de la Liga Roshn, tras disputar 13 partidos, de los que solo ha ganado 2, con 5 empates y 6 derrotas.

El Al Fayha necesita enderezar el rumbo en los próximos partidos, sobre todo ante la encarnizada lucha por evitar el descenso a la Primera División Saudí esta temporada.