Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la Copa del Mundo tras anotar contra Uzbekistán.

La selección lusa venció este martes a Uzbekistán en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En el minuto 6, aprovechó un centro de João Cancelo para abrir el marcador.

Es su primer tanto en esta edición, tras no anotar en el 1-1 contra la República Democrática del Congo.

Es su noveno tanto en Mundiales, donde ya suma seis participaciones: marcó ocho goles en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Antes había marcado uno en 2006 ante Irán, otro en 2010 frente a Corea del Norte, uno en 2014 contra Ghana y otro en 2022 ante el mismo rival africano; además, en 2018 anotó cuatro: un hat-trick contra España y un tanto frente a Marruecos.

Con este tanto, Ronaldo iguala con nueve goles a la leyenda Eusébio como máximo anotador luso en Mundiales.

Eusébio lo logró en 1966, cuando marcó nueve goles y llevó a Portugal al tercer puesto.