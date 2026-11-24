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El final del partido entre el Manchester City y el Nápoles, disputado en el Etihad Stadium, dejó momentos de máxima tensión y fuertes protestas de los jugadores y la afición del conjunto inglés.

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El Manchester City se libró en su estadio y ante su afición de una derrota que parecía cercana frente al Nápoles, al arrancar un empate agónico (2-2) en el partido que ambos disputaron este martes, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Cuando el encuentro parecía encaminado a terminar con victoria del Nápoles por 2-1, Rayan Cherki marcó el gol del empate para el Manchester City en el minuto 86.

A partir de ahí, el City apretó con todas sus fuerzas en busca del tanto de la victoria, pero el partido terminó en empate a dos.

Según el diario «The Sun», el Manchester City-Nápoles de la Liga de Campeones terminó envuelto en una gran polémica, después de que el árbitro pitara el final 25 segundos antes de que se cumpliera el tiempo de descuento.

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Los hombres de Enzo Maresca le arrancaron un empate 2-2 a los italianos en el Etihad Stadium el martes por la noche, pero jugadores y aficionados del City estaban furiosos porque el pitido final llegó cuando aún quedaba tiempo en el reloj del estadio, y empezaron a señalarlo.

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El portero Gianluigi Donnarumma encabezó la oleada de indignación de jugadores y aficionados del City y el árbitro István Kovács le mostró la tarjeta amarilla por protestar.

El reloj del videomarcador indicaba que aún quedaban 25 segundos por jugar cuando sonó el pitido final, aunque el reloj de la retransmisión señalaba que los dos minutos de descuento ya se habían cumplido.

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Las protestas se produjeron en pleno asedio del Manchester City en busca del gol de la victoria, y los jugadores y el cuerpo técnico consideraron que el pitido prematuro echó por tierra sus esfuerzos.

Getty Images

Una noche para olvidar

Fue una noche para olvidar para el Manchester City: el renqueante equipo de Enzo Maresca solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos y ahora tiene que medirse el domingo a un rival de entidad como el Arsenal.

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El Nápoles, que atraviesa un bache de juego, parecía una buena oportunidad para que los hombres de Enzo Maresca recuperaran su mejor versión.

El conjunto de la Serie A contaba en su alineación con algunos nombres conocidos, entre ellos la pareja de exjugadores del Manchester United formada por Scott McTominay y Rasmus Hojlund, además de Billy Gilmour.

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Pero el hombre al que la afición local quería ver de verdad era uno de los mejores jugadores de su historia, De Bruyne, muy querido aquí durante los 10 años que pasó en el club.

Era el segundo regreso del belga a su casa espiritual desde que se marchó en mayo de 2025, aunque el primero, en septiembre del año pasado, no salió según lo previsto.

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En aquella ocasión, el público le recibió con una calurosa ovación, pero su noche apenas duró 25 minutos: fue sustituido dentro de un reajuste del once tras la expulsión de un jugador del equipo visitante.

El Nápoles perdió aquel partido sin él, así que el jugador de 35 años tenía la oportunidad de recordar a la afición del City su calidad.

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Ellos también lo han pasado mal esta temporada, y De Bruyne ha tenido problemas con el actual entrenador, Massimiliano Allegri, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible salida en enero.

Han caído hasta la octava posición en la liga y han perdido tres de sus cuatro partidos en la Liga de Campeones.

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Sin embargo, los italianos se mostraron cómodos esta noche, mientras el City luchaba por hacerse con algún tipo de control del partido.