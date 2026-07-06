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Vídeo: 16 años después, Merino acaba con la última esperanza de Ronaldo recordando el título mundialista

Portugal vs España
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M. Merino
D. Villa
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El rey de los momentos decisivos en La Roja

Mikel Merino confirmó su fama de jugador decisivo.

En los octavos del Mundial 2026 marcó en el 91’ ante Portugal y llevó a «La Roja» a cuartos.

No es la primera vez que lo hace: en cuartos de la Euro 2024 marcó en el 119’ ante Alemania, demostrando su templanza bajo presión.

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Además, se convirtió en el primer español que marca en octavos de un Mundial desde David Villa en 2010, según Stats Foot.

Con este tanto, Merino repitió una hazaña que España no conseguía desde 2010, afianzando su papel como hombre clave en los momentos decisivos de «La Roja».

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