Vídeo: 100 partidos sin cortarse el pelo: Frank Ilett publica una actualización sobre su situación tras el derrumbe del Manchester United

Frank Illett, el aficionado del Manchester United de abundante cabellera, conocido también como "The United Strand", publicó una actualización tras alcanzar los 100 partidos desde que comenzó su desafío.

Illett prometió no cortarse el pelo hasta que el Manchester United gane cinco partidos consecutivos, una hazaña que parece más difícil semana tras semana.

Tras disputarse 7 jornadas de la Premier League, el United solo ha sumado 7 puntos, a 14 puntos del líder Manchester City. El equipo también se despidió de la Copa de la Liga inglesa en la primera ronda por segunda temporada consecutiva y no ha logrado más que dos victorias desde el inicio de la temporada: una ante el Ipswich Town y la otra frente a un equipo azerbaiyano en la Champions League.

Cinco entrenadores han dirigido al United desde el comienzo del desafío, que arrancó cuando el equipo estaba a las órdenes de Erik ten Hag.

Después de que Ten Hag fracasara en conseguir cinco victorias seguidas, Ruud van Nistelrooy, el técnico interino, logró ganar dos partidos consecutivos, pero no se le dio la oportunidad de completar la racha de victorias antes de que Rúben Amorim asumiera el cargo.

Amorim levantó el ánimo durante un breve periodo en Old Trafford, pero no pudo conseguir más de tres victorias consecutivas.

Desde su destitución ha encontrado otro club, el AC Milan, pero "The United Strand" sigue sin solución.

Luego llegó el turno del interino Darren Fletcher, aunque solo pudo dirigir dos partidos en el puesto. Y finalmente, Michael Carrick es quien podría por fin conseguirle a Illett el corte de pelo que tanto necesita.

Fue el que estuvo más cerca de todos los entrenadores durante el desafío, ya que su efecto inmediato se tradujo en victorias sobre el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham la temporada pasada.

El sueño del aficionado quedó a una sola victoria de distancia, pero el Manchester United empató ante el West Ham y el sueño de Frank Illett se evaporó: volvió a empezar de cero.

Ahora han pasado 100 partidos y 743 días sin cortarse el pelo, y las cosas no pintan alentadoras ante el desplome de los resultados.

El aficionado documentó el cambio de su aspecto a lo largo de ese periodo en un vídeo que publicó en su cuenta de "Instagram".







