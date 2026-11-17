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Jürgen Klopp predijo sin querer la goleada por 5-0 ante Países Bajos y recordó a un vídeo viral del Mundial de 2014.

«En el mejor de los casos, marcamos cinco», había bromeado el seleccionador alemán en la ARD antes del duelo de la Liga de Naciones entre Alemania y su gran rival, Países Bajos. La goleada por 5-0 (1-0 al descanso) de la selección alemana en Berlín pareció dar la razón a Klopp como «adivino».

«Tenemos buenas sensaciones, pero no lo sabemos», había dicho Klopp antes de lanzar su «predicción», probablemente pensando en la situación del grupo: antes de aquella «final» estaba claro que una victoria por cinco goles de diferencia supondría acabar primero en la fase de grupos. Y así fue, aunque Klopp había advertido: «Ya será bastante difícil marcar uno».

Tras la emocionante actuación de su equipo y la victoria más amplia ante la Oranje desde 1959, Klopp confesó: «Ni siquiera me habría atrevido a desearlo». ¿De verdad? La presentadora Esther Sedlaczek insistió: «Usted lo había intuido...». Klopp sonrió de oreja a oreja y respondió: «Sí, sí, sí».

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El vídeo de la Sportschau con sus declaraciones recibió decenas de miles de corazones en internet y acumuló incontables comentarios de aficionados eufóricos. Algunos pidieron al «oráculo» Klopp que, ya puestos, predijera también los números de la lotería o el próximo título mundial.

El fragmento recuerda a un vídeo legendario del Mundial de 2014: de camino al supermercado, preguntaron a un aficionado alemán, en presencia de un aficionado brasileño, cómo acabaría la semifinal contra Brasil. «Pues será un ajustado 7-1», dijo entonces. Y acertó.