Vidal, decepcionado: Lo sacaron en Ucrania tras ser figura y no ocultó su pesar

Arturo no pasó del 0-0 que ni él ni ningún compañero logró destrabar en el Metalist.

Ganó dos de las cuatro entradas que intentó, despejó un balón, repelió un remate, interceptó una conexión ofensiva ucraniana, se impuso en sobre el 80% de sus duelos, completó un centro, acertó 41 entre 49 pases, cometió dos faltas, recibió una, se llevó amarilla y le pateó a Trubin desde fuera y desde dentro del área. Pero Antonio Conte lo removió a Arturo Vidal a once del final del Shakhtar Donetsk 0-0 Inter y su enojo en el banco marcó una recta final en la que los rivales de no supieron cómo superarse.

El Grupo C está abiertísimo y el tiene al frente dos partidos contra el . Arturo, en , no fue influyente en los arcos como contra el Borussia (2-2), pero no podía arriesgarse a una roja ya que luego de barrerse ante Dodo fue amonestado por el búlgaro Kabakov, mismo que desestimó expulsarlo luego de que este cruzara fuerte a Marlos. Conte, pese a que Vidal quería seguir en la cancha del Metalist, apostó por Eriksen en el cierre. Hubo cruce entre el chileno y los ayudantes de Kabakov, y Conte intentó explicarle su decisión. Para el formado en nunca fue foul y lamentó una amarilla que consideró injusta.

Arturo Vidal explota al ser reemplazado 💥https://t.co/Wpeg0PWAFp — Futbol Picante (@futpicante) October 27, 2020

Es más, el ex estaba participando en todas las facetas del juego aunque le faltase profundidad ante la decisión del cuerpo técnico de ubicarlo como organizador una línea por detrás de Barellà. Lo asistió a Lukaku profundo en los 15', finiquitó de cabeza en la hora por un pase de Brozovic, su socio medular, y a la refriega nunca renunció.

Se reencontrará con su enemigo declarado

Por su forma el King se lamentó jugar hasta el 79 y no finalizar el compromiso como protagonista. Conte no le encontró la vuelta nunca en una jornada opaca de Lautaro y la ausencia de Alexis y tendrá que demostrar, vs. el Madrid, que Inter tiene lo que se necesita para estar en la fase final de Europa.