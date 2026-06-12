Victoria rotunda para Piqué; duro golpe legal para la Federación Española

El Club Andorra ha logrado una victoria legal tras la anulación por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de una multa de 9.000 euros impuesta por un enfrentamiento con el árbitro Eder Malo en el partido contra el Deportivo de La Coruña en diciembre.

Tras un largo proceso de apelación, el tribunal le dio la razón al club y ordenó la devolución íntegra de la multa.

El origen del caso se remonta a un incidente en el túnel del estadio tras el final de la primera parte, que el árbitro Malo reflejó en su informe oficial: «Al terminar el primer tiempo, al entrar al túnel, reconocí a Gerard Piqué Bernabéu, quien se acercó y criticó una de mis decisiones diciendo: “Qué fácil es pitar contra los jugadores jóvenes”, mientras su personal intentaba detenerlo».

A raíz de ese informe, la Comisión de Competiciones impuso una sanción económica al club propiedad de la legendaria estrella del Barcelona; sin embargo, el Tribunal Arbitral del Deporte se puso del lado de Piqué y su club, al constatar una infracción procesal sustancial de la Federación Española.

El tribunal anuló la multa y la advertencia al considerar que la Federación modificó la base de la sanción durante el proceso, vulnerando el derecho a un juicio justo.

Andorra celebró la sentencia, que es “definitiva en el ámbito administrativo”, aunque la Federación Española puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Madrid en dos meses.

Esta victoria legal refuerza el perfil empresarial de Piqué, quien tras brillar como defensa ha pasado de ganar Eurocopas y Mundiales a liderar proyectos como el Andorra, buscando nuevos horizontes lejos de las polémicas arbitrales.