El alemán Florian Wirtz, jugador del Liverpool, vivió una tarde frustrante durante el enfrentamiento ante el Brighton, después de que le fuera denegada la validación de un gol a su nombre en la Premier League, antes de abandonar el terreno de juego lesionado en la segunda mitad del partido que terminó con la victoria de los Reds por dos goles a cero, dentro de las competiciones de la Premier League.

El diario alemán "Bild" señaló que Wirtz creyó haber marcado su primer gol en la liga esta temporada durante el minuto 17, después de lanzar un potente disparo tras un despeje erróneo del balón, pero el gol fue contabilizado en propia puerta a nombre de Pascal Groß, jugador del Brighton, después de que su toque cambiara la trayectoria del balón, que probablemente iba a salir lejos de la portería de no haber sido por su intervención.

El sufrimiento de Wirtz no se detuvo en la oportunidad perdida de marcar su primer gol, ya que sufrió una lesión en el minuto 59, después de una entrada sobre Ayari fuera del área, y pareció sufrir un esguince en su tobillo derecho.

El jugador intentó completar el partido tras recibir tratamiento, pero no pudo continuar jugando, por lo que el entrenador Andoni Iraola decidió sustituirlo en el minuto 65.

Wirtz había recuperado parte de su nivel durante el último periodo, después de marcar un gol en la emocionante victoria sobre el Villarreal por 4-3 en la Liga de Campeones de Europa a mitad de semana, lo que reforzó sus esperanzas de continuar brillando con la camiseta del Liverpool, antes de que llegara el enfrentamiento ante el Brighton con un resultado decepcionante a nivel personal.

En contraste, el Brighton sufrió por el desperdicio de ocasiones, especialmente a través de Ayari, que desaprovechó varias intentonas peligrosas, entre ellas una oportunidad que pasó junto a la portería y otra que rebotó en el poste, mientras que el Liverpool aprovechó los errores de su rival y añadió un gol a través de Alexander Isak en el minuto 21, después de aprovechar un balón rechazado tras un error defensivo.

Con esta victoria, el Liverpool cosechó tres puntos importantes para recortar la diferencia con el Brighton a un solo punto en la tabla de clasificación, mientras que el estado físico de Wirtz quedó como motivo de preocupación, a la espera de que se aclare la gravedad de la lesión y la fecha de su regreso a los terrenos de juego.