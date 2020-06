Víctor Gómez lamenta la situación de Sanarate

El técnico de la Máquina Celeste habló del duro momento que vive el equipo.

Deportivo Sanarate atraviesa una complicada situación económica, razón por la que muchos jugadores abandonaron la disciplina en este mercado de pases. Víctor Gómez, director técnico de la Máquina Celeste, expresó su preocupación de cara a lo que viene.

"Esta complicado el asunto, la situación del equipo para nadie es un misterio hay problemas en lo administrativo. Al final a mi no me han hablado nada, no me han confirmado. No sabemos quién se hará responsable de todo", explicó el timonel de Sanarate.

También habló sobre la comunicación que tiene con el plantel y cómo vive el vestuario este duro momento. "Eso era una bomba que necesitaba algo que lo hiciera detonar, yo a veces platico con algunos de los muchachos, que la pandemia la tenía el equipo desde la temporada anterior. A pesar de eso intentamos lograr el buen funcionamiento del equipo".