Víctor Font, en Goal: "Tenemos alternativas a Xavi pero no las contemplamos"

El precandidato a la presidencia del Barcelona expone en Goal las líneas maestras de su proyecto y marca distancias con sus adversarios.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Víctor Font (Granollers, 1972) va a por todas. Entre los nueve precandidatos a la presidencia del es el que más tiempo lleva preparándose para estas elecciones tras siete años de desarrollo de un proyecto que tiene a Xavi Hernàndez en el centro y que quiere recuperar la esencia del juego y redefinir la forma de gobernar el club azulgrana.

¿Se le está haciendo larga la carrera electoral?

"La verdad es que no. Incluso no estaría mal que la campaña durara un poco más porque siempre falta tiempo para hacer llegar el mensaje al socio y es en los últimos metros de la carrera cuando se pone mayor atención en cada proyecto".

¿Qué pasó con Jordi Majó, al que su precandidatura anunció el viernes para tirarse atrás horas después al saber de algunos comentarios de dudosa educación y poco respeto interdemocrático en las redes sociales?

"Es un capítulo cerrado pero haré un resumen rápido. Tenía relación con él desde que impulsamos en 2016 unas jornadas sobre el voto electrónico porque él había sido candidato en 2003 y pre candidato en 2015 y lo había puesto sobre la mesa. Siempre me pareció un gran caballero, un señor del barcelonismo, y desde entonces mantuvimos contacto. Hace dos meses nos vino a ver para decirnos que estaba montando una candidatura y le expliqué que podía sumar en nuestro proyecto. Hace unos días me dijo que estaba interesado en participar desde la junta, no fue algo previsto pero lo hablamos, consideramos que podía tener sentido contar con él e hicimos una excepción al no cumplir con los procesos establecidos. Lo incorporamos y, al poco de anunciarlo, nos dimos cuenta de una serie de manifestaciones en las redes sociales que para nosotros cruzan las líneas rojas de nuestro proyecto. Tomamos una decisión complicada porque fue una gran sorpresa pero creímos que tenía todo el sentido del mundo".

Dijo Majó que la decisión responde a una cuestión ideológica. ¿Es así?

"Temas ideológicos no hay. Cuando digo cruzar líneas rojas me refiero a algún comentario o alguna referencia a mensajes machistas y homófobos. No es un tema de ideología porque en nuestro proyecto caben todas y nunca hemos hablado con nadie de los pensamientos políticos en el contexto del proyecto".

¿Teme que este episodio pueda debilitarle?

"Es sólo una piedra en el camino. Es humano reconocer que podemos cometer errores, como sucedió al no seguir los protocolos como siempre hicimos pero también podemos ver cómo vamos a buscar personas con un talento diferencial y que pueden aportar ideas nuevas que, dada la complejidad del momento, es necesario incorporar. Por eso decimos que nuestro proyecto pretende llevar el club al siglo XXI y realizar los cambios que lo definan".

¿Cree que la irrupción de Joan Laporta pueda restarle apoyos al existir puntos en común entre ambos proyectos?

"Nuestros proyectos no se parecen en absoluto. Sólo nos parecemos en que ambos tenemos claro que sólo preservando y reforzando el estilo de juego que nos hizo referencia mundial vamos a poder regresar a la senda del éxito. A nivel de modelo de club son proyectos antagónicos. Ellos se basan en una idea que se fija en el pasado y nosotros creemos que con nostalgia no se construye el futuro en el siglo XXI, sino que se hace con un proyecto bien pensado y nuevas formas".

¿Quién cree que será su principal contendiente?

"Estamos muy centrados en transmitir nuestras ideas y nuestra forma de hacer, en conseguir que el papel de la mujer sea mucho más relevante, en explicar por qué es importante reformar las Asambleas de Compromisarios, por qué es importante contar con la labor del socio y los aficionados, por qué es importante reformar los Estatutos, quitar los avales, reducir los mandatos de seis a cuatro años, por qué es importante hacer una revolución en el modelo de generación de ingresos y por qué es importante hacer un estadio nuevo y viable".

¿Por qué ha decidido presentarse a las elecciones a la presidencia del Barcelona?

"Es la ilusión de mi vida pero también porque he podido plantear que ello pueda ser una realidad. Hace quince años no hubiera podido hacerlo al no tener ni un euro ahorrado. Fue entonces cuando emprendí mi proyecto empresarial, hice crecer una empresa desde cero hasta doscientos cincuenta empleados y abrí oficinas en todo el mundo, las hice rentables y gané experiencia en cómo gestionar proyectos complejos y cómo confiar en las personas".

¿Cuál es la mayor urgencia que afrontará el nuevo presidente?

"Volver al buen gobierno y ello significa no hacer lo mismo que en el pasado sino hacer frente al futuro con nuevas formas de gobernar. Por eso queremos hacer esta revolución en los despachos, similar al nivel de revolución que Johan hizo en el campo, contar con los que más saben. Ellos serán los responsables de tomar decisiones y las cuestiones que afecten al sentimiento y a los símbolos, los que más saben son los socios; pero en temas deportivos no puede haber un vicepresidente ajeno al mundo del fútbol el que decida al respecto. Eso es fundamental para evitar decisiones erráticas e inconsistentes como ha sucedido en el pasado reciente. Hay que potenciar el talento para que tome decisiones bajo la supervisión de la junta directiva".

¿Qué junta debe asumir las pérdidas de esta temporada?

"La junta entrante asumirá su responsabilidad desde la toma de posesión. Hasta entonces será la junta que haya habido anteriormente".

En el pasado usted advirtió de los riesgos que conllevaba retrasar pagos por parte de la anterior junta, lo cual no hacía más que cargar la mochila del próximo presidente.

"O incluso anticipando pagos por parte de patrocinadores para poder hacer frente a un problema de liquidez que el club ha padecido y que ha provocado que la deuda a corto plazo se haya incrementado. En junio vencen casi quinientos millones y hay que hacer una reestructuración de esta deuda o tendremos un problema grave".

¿Le parece una buena noticia el acuerdo para adecuar los salarios de los jugadores según el cual aceptan rebajar los sueldos para recuperarlos progresivamente a lo largo de los próximos años?

"Nos lo tomamos como una necesidad para evitar el concurso de acreedores en el muy corto plazo. Es una patada adelante sin resolver el problema de forma estructural. Es bastante asumible que el próximo año el nivel de ingresos no esté todavía a la misma altura que antes de la pandemia y ello quiere decir que habrá que reestructurar los costes. Se puede hacer mejor y es una de las prioridades en nuestro plan de gobierno de los primeros cien días".

¿Es partidario de una acción de responsabilidad contra la junta de Bartomeu en caso de detectar pérdidas?

"Creemos que este es otro ejemplo de una herramienta anticuada y no muy eficiente, como se ha visto recientemente. Somos partidarios de hacer una due diligence y una auditoría muy extensa para poder explicar, de forma pedagógica y clara, la situación del club. Si advertimos que se ha producido una actividad delictiva demostrable y supiéramos qué persona o qué personas son las responsables, les pediríamos responsabilidades a ellas en lugar de hacerlo a toda una junta que, con toda probabilidad, no tendrá ni conocimiento de lo sucedido".

¿Es posible reestructurar la deuda?

"Si el equipo que entra a gestionar el club tiene solvencia, experiencia contrastada en la gestión de proyectos empresariales complejos y genera credibilidad en el sector bancario, dada la fortaleza y el potencial del Barcelona, seguro que estarán interesados en que esto sea así".

¿Es conveniente tirar adelante el proyecto del Espai Barça tal y como está planteado?

"Es hasta urgente, diría yo. La experiencia que tengo hoy en día yendo al estadio es prácticamente la misma que tenía cuando iba con mi padre y mi abuelo siendo un niño. Se trata de abrir una nueva etapa con nuevas soluciones y modernizar la experiencia, también pensando en las familias, para disfrutar del club y realizar actividades. Lo hemos ido retrasando. Votamos en 2014 y el nuevo Palau debería estar ya hecho y no lo está. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de forma viable. Entraríamos a gobernar pensando en que esta es una prioridad".

¿Qué opinión le merece la financiación de Goldman Sachs? ¿Existen riesgos ante la posible entrada de un fondo de inversión de estas características en la toma de decisiones del Barcelona?

"Por eso reitero que es imprescindible entender la letra pequeña del preacuerdo. Se ha dicho que uno de los beneficios es que no hay ninguna garantía por parte del club, por lo que si el club no pudiera pagar, Goldman Sachs no tendría la posibilidad de quedarse con activos propios. Hay que entender los riesgos y analizar si son asumibles".

¿De entrada, pues, no desestima el preacuerdo de Goldman Sachs?

"Por la información que se ha transmitido creo que es un acuerdo mejorable y creemos que es una ventaja que no ponga en riesgo el patrimonio y el modelo de propiedad del club, ese es nuestro objetivo primordial. Queremos que en 2030 el Barcelona siga siendo de sus socios y socias y continuar compitiendo en lo más alto".

¿Leo Messi llegará a jugar en el próximo Camp Nou?

"Esto cada vez es más complicado por una cuestión de plazos pero ojalá. Leo es una persona que se ha cuidado muchísimo, es un grandísimo profesional y a medida que se hace mayor su juego cambia y sigue siendo diferencial. ¡Ojalá!"

Lo último que sabemos de Messi es que quiere irse. ¿Es reconducible su situación?

"Sí. Creemos que por encima del enfado y la frustración, que han debido ser muy grandes para llegar al punto al que se llegó en agosto, Messi quiere mucho al Barcelona. Llegó con trece años, es culé y lo que siempre le ha preocupado, y así lo ha sostenido, ha sido acabar su carrera en el Barcelona. En verano explicó en Goal que su frustración viene de la falta proyecto. Cambiamos a un entrenador, se va un secretario técnico y no se reemplaza, los que deciden los fichajes no vienen del mundo del fútbol... Toda esta falta de proyecto, justo en lo que nosotros hemos trabajado pensando en que todas las piezas encajen y podamos volver a ser competitivos, es lo que se le puede explicar a Messi, y creo que nos daría una oportunidad".

El presidente de la gestora dijo recientemente que en términos financieros hubiera sido aconsejable su salida el pasado verano, aunque quizá frivolizó con lo que su presencia le daba al club porque todos sabemos que el Barcelona tiene un caché con él y otro sin él. ¿Cómo hubiera procedido después de que solicitara la carta de libertad?

"Jubiera intentado evitar llegar a este punto. Estoy convencido que con un proyecto como el que tenemos diseñado no se hubiera llegado hasta allí. Llegados a este punto, si le has prometido aunque sea de palabra que se ha ganado el derecho a salir en el momento en el que estime oportuno y llega a esta conclusión, deberíamos acompañarle para que saliera con los máximos honores, hacerle el mayor homenaje nunca visto y asegurar que el vínculo perdura a lo largo del tiempo. Es una asociación estratégica que el Barcelona haría bien en cultivar también después de su retirada".

¿Quiere convencerle de que siga o trabaja pensando en un Barça sin él?

"El plan A, B y C es el proyecto. En el fútbol creemos que el aficionado y sus dirigentes son muy cortoplacistas y se basan en uno o dos goles. Echamos a Valverde y fichamos a Setién, como si con un nombre se resolviera todo. Setién no funciona y vamos a por el mito Koeman, como si lo tapara todo. Ese es el gran problema del club y lo mismo pasaría con el caso de Leo. Es uno de los grandes activos y si se le puede retener hay que hacerlo porque hay que poner el mejor talento al servicio del entrenador pero, al final, el proyecto y el club están por encima de todo. Si las piezas encajan, con independencia del resto, el proyecto funcionará".

Messi tendrá veinticuatro días para negociar con quien quiera y, a la vez, el nuevo presidente sólo gozará de una semana para fichar en el mercado de invierno sabiendo que para realizar incorporaciones antes hay que vender. ¿Es posible mejorar al equipo en el mercado de invierno?

"Hay que ser creativos y asumir que cualquier refuerzo deberá llegar sin coste de traspaso porque no hay dinero ni para fichar ni para incrementar la masa salarial. Se ha reducido un poco tras el acuerdo con los jugadores pero aún no nos da. En nuestros primeros cien días será imprescindible redefinir la estructura de costes porque las previsiones de ingresos asumen que los aficionados regresarán al estadio en febrero y esto es improbable. Además, hay una operación de venta de algunos activos que nosotros no haríamos en estos términos. Creemos que estaríamos vendiendo activos por debajo de su valor. Hay que tocar de pies en el suelo y la situación es la que es a corto plazo".

Hay precandidatos que hablan de Haaland, otros de Neymar. ¿Es posible pensar en grandes fichajes?

"Es época de elecciones y soltar nombres pero el socio es inteligente y sabe que por primera vez en la historia esto ya no va de prometer un nombre como pasó con Beckham en 2003 y si cuela, cuela. Ahora hay que generar ilusión de otra forma. Hay que apostar en la nueva generación, darle responsabilidad, acompañarla y darles las condiciones apropiadas para dirigir un futuro complicado, hay que animar al barcelonismo a tomar decisiones con el corazón y la cabeza. A finales de enero empezaremos a ir de subidón".

Por lo pronto volveremos a verle en el Camp Nou en los octavos de final de la . Más allá de lo que es posible y lo que no, ¿le gustaría volver a verle de azulgrana?

"A mí me encanta como jugador, te lo pasas muy bien viéndole porque es talento puro pero hay que ser consecuentes. A partir de ahora el club se dirigirá con un liderazgo fuerte y con líneas rojas. Además, el club está como está en lo económico y él querría un salario competitivo y tampoco lo podemos pagar, no nos lo podemos ni siquiera plantear. Y aunque pudiéramos está lo institucional, somos el Barcelona y por encima del club no pasa nadie. Neymar nos dejó tirados antes de empezar la temporada y aquello fue el desencadenante de toda la decadencia, fichando jugadores que no han dado rendimiento y pagamos por encima de lo que deberíamos, había la necesidad y la urgencia que él creó. Sin olvidar los constantes pleitos y demandas contra la institución con lo cual creo que es bastante de cajón".

¿Cree posible que este Barcelona pueda eliminar al subcampeón de Europa?

"El es un equipo muy competitivo con dos grandes estrellas pero es uno de estos equipos nuevos cuya camiseta no pesa como la de los clubes históricos como el Barcelona. Donde hay tradición y saben cómo competir en estos partidos es en clubes como el Barcelona, no en el PSG. Espero que en febrero hayan vuelto algunos de los lesionados, a ver si con suerte está Ansu recuperado, a ver si hemos podido reforzar el equipo para tenerlo más balanceado. Creo que podremos competir y que tendremos grandes opciones de poder pasar".

El PSG ya le metió cuatro al Barcelona antes de . Luego sucedió lo de Anfield y, más recientemente, Lisboa. ¿Teme por otro resultado de escándalo?

"Las elecciones le harán bien al club y darán estabilidad institucional, empresarial y deportiva, lo cual no ha existido durante meses. Éramos partidarios de un cambio de etapa para hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes para poner los fundamentos".

Usted lleva años insistiendo en la importancia de Xavi Hernàndez como piedra angular de su proyecto. ¿Dónde deja a Koeman esta decisión?

"Xavi genera ilusión porque no hay activos como él. La gran suerte que tuvimos fue identificarlo hace años, cuando todavía estaba jugando. Le dije hace años que el Barcelona no se podía permitir con él lo que ha pasado con Pep Guardiola, un culé que quiere al club como el que más pero que habrá estado siete años en Manchester y sólo cuatro aquí. Esto no nos lo podemos permitir y tenemos que crear las condiciones para que esté a gusto, dándole un rol de liderazgo en esta nueva etapa. Esta es la nueva generación que debe liderar el proyecto, por eso le daríamos el cargo de general manager, además de entrenador, y que esta estructura sea luego la responsable de entender qué piezas deben continuar y cómo. Esto garantiza que el club estuviera en buenas manos. El propio Xavi explicó la relación que tiene conmigo y cómo cree que nuestra visión es de lo mejor que le puede pasar al club. Los demás precandidatos también pueden contar con él como hacemos nosotros porque es un activo único sabiendo que nadie me garantiza ganar las elecciones y que no puedo pedirle firmar ninguna exclusividad porque esto haría daño al club y supondría anteponer mis intereses a los del Barcelona, no tendría sentido".

Con Xavi existe cierto grado de consenso entre candidatos como posible sustituto de Koeman llegado el caso. ¿Teme que su principal baza deje de serlo, en tanto y en cuanto es patrimonio del club y tanto él como el resto de precandidatos lo saben?

"Hay algunos que hablan de Garcia Pimienta, otros de Koeman y otros de Klopp. De nuevo, nos vamos al marco tradicional mental. Alguno dirá que le gusta Klopp porque está de moda y eso sería cometer errores del pasado. No podemos pensar que con un nombre resolveremos la complejidad del proyecto".

Xavi ya ha comentado que su llegada debe venir acompañada de una reformulación del modelo. ¿Qué implica esta redefinición de todas las áreas deportivas?

"Las piezas institucional, financiera y deportiva tienen que encajar bien para que cuando las cosas no vayan bien exista confianza y sigan siendo una piña, que puedan llegar a consensos. Es algo más complicado de lo que parece".

¿Se puede pensar que Xavi llegaría acompañado de otros mitos del barcelonismo reciente?

"Explicaremos el proyecto en los próximos días. Xavi siempre ha explicado con qué tipo de gente se sentiría cómodo trabajando".

¿Qué sucedería si finalmente Xavi declina su propuesta? ¿Contempla alguna alternativa?

"Siempre hay alternativas pero eso sería como decir que no quiero ser presidente, seguro que hay alternativas dentro del proyecto pero no contemplamos esta posibilidad".

Usted también ha advertido de la necesidad de realizar cambios estructurales también en la Masia. ¿En qué consisten estos cambios?

"No se pudo retener a Kubo pero nos gastamos diez veces más en Matheus. Ese es un buen ejemplo de la falta de proyecto y de lo que pasa cuando las decisiones las toma gente sin criterio y que tienen poco que ver con un hilo conductor, es algo que habría que revisar".

¿Será competitivo el Barcelona la próxima temporada?

"Estoy convencido de que sí. Hay talento en la casa y en la primera plantilla. Se trata de tener a profesionales que les saquen el máximo rendimiento, por eso es tan importante confiar en la gente de casa. Están mejor formados alrededor de una manera de jugar que queremos reforzar y salen mucho más económicos porque no tienen coste de traspaso y sus salarios crecen de forma progresiva, y sienten el escudo. Toni Nadal siempre dice que una de las razones que Rafa, Federer y Djokovic se han mantenido tanto tiempo y la generación posterior no ha podido con ellos es por su grado de compromiso, su actitud es muy importante".

¿Cuál sería su fichaje soñado?

"Hay muchos pero una persona con la que he tenido conversaciones y me parece un activo brutal del barcelonismo pensando en lo que podríamos hacer juntos es Marc Gasol. Nuestro proyecto quiere ser un club con causa. Más allá de intentar ganar y de cómo lo hacemos, queremos que haya un denominador común en cuanto a cómo gobernamos el club y el impacto que pueda tener en la sociedad de manera que trascienda. Gente como Marc, que quiere mucho al Barcelona y tiene una gran credibilidad, nos ayudaría a pegar este impulso en cuanto al compromiso social para que luego se traduzca en tangibles, me haría ilusión contar con él".

¿Y él, qué dice?

"Hace unos años fui a verle a Memphis, llegué con un jet lag tremendo y a pesar de estar frito pasamos tres horas super agradables hablando del Barcelona. En este club hay un talento tan único que si creamos las condiciones para atraerlo y aglutinarlo, no nos ganará nadie".