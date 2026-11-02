Rodri, estrella del centro del campo del Barcelona, ha marcado 41 goles en más de 500 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional con los clubes en los que ha jugado: Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, además de sus participaciones con la selección española.

El diario Mundo Deportivo señaló que esta estadística no es mala para un centrocampista defensivo encargado de organizar el juego.

Por este motivo, su capacidad goleadora ante el Aston Villa resulta sorprendente, ya que el conjunto inglés es el rival preferido de Rodri.

El Aston Villa visitará al Barcelona mañana martes, en el marco de los partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

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El Aston Villa es, por amplia diferencia, el equipo ante el que Rodri ofrece su mejor nivel en cuanto a anotación de goles, pues frente a él se transforma en un verdadero goleador.

Los destacados números del centrocampista español no se limitan al aspecto goleador, ya que ha logrado la victoria en 8 de 9 enfrentamientos, por un empate, sin ninguna derrota.

3 de sus cinco goles llegaron de cabeza, entre ellos el tanto que contribuyó a que el Manchester City conquistara la Copa de la Liga inglesa en marzo de 2020, cuando venció al Aston Villa por 2-1.

En cuanto a los demás partidos, todos ellos fueron en el marco de la Premier League inglesa. Rodri también dio dos asistencias durante esos enfrentamientos.

En cambio, Anthony Gordon no corre la misma suerte ante el Aston Villa, pese a que el conjunto inglés es el segundo equipo al que más ha enfrentado en su carrera, con 12 enfrentamientos, por detrás del Manchester City, al que se ha enfrentado 13 veces, ya fuera vistiendo la camiseta del Everton o del Newcastle.

El extremo de 25 años solo ha podido marcar un gol ante el Aston Villa, que llegó en la Premier League inglesa, en un partido en el que el Newcastle ganó por un contundente 3-0 durante la temporada 2024-2025.

Gordon también dio una asistencia ante el Aston Villa, y logró la victoria en solo 4 partidos, por 6 derrotas y dos empates.