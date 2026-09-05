La primera derrota del Real Madrid esta temporada ante el Real Betis dejó una decisión polémica de José Mourinho, después de que optara por sustituir a Arda Güler durante la segunda parte y dar entrada a Diamondé en la banda derecha, pese a que el turco había sido el mejor de los jugadores del conjunto blanco sobre el terreno de juego.

Según el diario español "As", José Mourinho sabe bien que hay decisiones que no son fáciles cuando eres entrenador del Real Madrid, si no es que todas son difíciles.

Por ello, el propio técnico portugués reconoció que una de las decisiones que tomó durante el partido que terminó con la primera derrota del equipo blanco esta temporada, en el estadio del Real Betis, quizá fue injusta, en referencia a la sustitución de Arda Güler a mitad de la segunda parte y a la entrada de Diamondé en la banda derecha.

Y no fue porque el jugador marfileño no pudiera ayudar al equipo, pues el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, por valor de 125 millones de euros fijos más variables, está para momentos como este.

El mejor entre los blancos

Güler fue el mejor de los jugadores del Real Madrid sobre el terreno de juego, especialmente en el plano ofensivo, y por eso la decisión de sustituirlo resultó extraña.

Y no fue algo casual, pues Güler fue el jugador del Real Madrid que más ocasiones generó frente a portería, con siete oportunidades, además de ser el segundo jugador de campo más incansable en la recuperación de balones, con cinco pelotas.

Güler combinó el trabajo defensivo con la inspiración ofensiva, pero los jugadores del Real Madrid encargados de finalizar las jugadas, con Mbappé a la cabeza, no supieron aprovecharlo.

Por estos motivos, el propio Mourinho dejó ver que el cambio era difícil de explicar, aunque al mismo tiempo ofreció una razón: la posibilidad de que Güler viera la segunda tarjeta amarilla.

Y esa posibilidad no era descartable, pues el jugador estaba expuesto a recibirla al inicio de la segunda parte, y el técnico portugués dijo que los jugadores del Real Betis iban a intentar en ese momento "cazarlo".



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

En Sevilla, esa justificación fue aceptable, pero en Barcelona ante el Espanyol, Mourinho sustituyó a Güler tras una hora de juego, en un momento en el que el Real Madrid buscaba la victoria, y después de que el jugador diera una asistencia decisiva a Bellingham.

E incluso en aquel partido Güler fue el mejor jugador del Real Madrid, como lo había sido durante toda la pretemporada, pero sustituir al astro turco fue entonces, como ocurrió en Sevilla, el cambio más fácil.

Mourinho tiene que lidiar con varios asuntos como entrenador del Real Madrid. Algunos de ellos están ligados puramente a lo que sucede dentro del campo, mientras que otros hunden sus raíces en cuestiones más profundas.

Eso quedó de manifiesto también en el caso de Endrick, que aporta en cada ocasión que se le presenta y, aun así, participa de forma tardía, porque recortar los minutos de Mbappé sin tener asegurada la victoria es algo impensable.

Bellingham no ofreció un buen nivel en absoluto en Sevilla, pero representa la mejor arma ofensiva del Real Madrid en el arranque de temporada, lo que dio a Mourinho razones suficientes para no elegirlo en la sustitución.

Güler confía en Mourinho

Queda Vinicius, el asunto más complejo, ya que Xabi Alonso intentó de hecho dar descanso al brasileño con rotaciones durante la temporada pasada, y reducir sus minutos de participación en periodos en los que no estaba en su mejor momento, y todo terminó de la manera en que terminó.

Vinicius quiere estar siempre sobre el campo, y convencerlo de lo contrario no será tarea fácil; sin embargo, no fue él el jugador que Mourinho eligió para la sustitución, sino Güler.

Siendo justos, la decisión de Mourinho no fue del todo mala, pues Vinicius pasó el balón a Endrick, que marcó el gol del empate antes de que fuera anulado por fuera de juego, y luego el brasileño provocó el penalti que falló Mbappé. Vinicius aporta mucho pese a recibir poco.

De momento, Güler mantiene su puesto como titular en la alineación con este rol, como falso extremo derecho, pero la amenaza de Diamondé sigue siendo enorme, igual que el elevado precio que pagó el Real Madrid para ficharlo, y ese es el próximo conflicto que le espera a Mourinho.

Al mismo tiempo, el jugador turco aprovecha cada oportunidad que se le presenta, incluso cuando el resto de sus compañeros no le acompaña en el nivel, y está convencido de que trabajar este año con Mourinho puede ayudarle a evolucionar y a dar un salto competitivo importante, y se reivindicará a la primera oportunidad que tenga, siempre que Mourinho lo mantenga sobre el terreno de juego.