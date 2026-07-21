Gavi, centrocampista de la selección de España, restó importancia a la polémica surgida por los incidentes que siguieron a la final del Mundial ante Argentina, y aseguró que no ve necesario sancionar con suspensión a los jugadores de la albiceleste, pese a los enfrentamientos que vivió el encuentro decisivo.

Las declaraciones de la estrella del Barcelona se produjeron durante un acto de homenaje celebrado en su honor y en el de su compañero Fabián Ruiz en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca, días después de proclamarse campeones del Mundial con la selección española.

Gavi fue uno de los protagonistas de la trifulca que estalló tras el pitido final en el estadio de Nueva York, después de intervenir para defender a uno de sus compañeros, antes de recibir un empujón y ser derribado por el centrocampista argentino Leandro Paredes.

Pese a aquel episodio, el internacional español rechazó reclamar sanciones adicionales contra los jugadores de Argentina, y declaró: "Si soy sincero, no creo que deban ser sancionados con suspensión".

Y añadió, en unas declaraciones publicadas por el diario español "Marca", este martes: "Entiendo que lo que pasó no da una buena imagen para los niños, pero el fútbol también tiene un lado de roce y violencia. Para mí, era normal que el jugador fuera expulsado durante el partido, pero al final creo que estas cosas forman parte del fútbol".

Más temprano en el día de hoy, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, anunció la apertura de una investigación sobre posibles infracciones disciplinarias por parte de la selección de Argentina, tras su derrota en la final del Mundial ante la selección de España.

Varios jugadores de Argentina y miembros del cuerpo técnico se enfrentan a duras sanciones en caso de ser declarados culpables, mientras que la Federación Argentina de Fútbol corre el riesgo de recibir otra multa económica.

La FIFA señaló, a través de un comunicado oficial: "Tras la evaluación de los informes del partido relativos a la final del Mundial entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA, el Comité Disciplinario ha designado a un fiscal de disciplina y ética para investigar las posibles infracciones del código en relación con los sucesos posteriores al partido. El Comité Disciplinario de la FIFA comunicará detalles adicionales una vez concluido el informe del fiscal".

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