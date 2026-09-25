Sin una gran cultura futbolística, pero sí con una entrega máxima al borde de la legalidad (y un genial Lionel Messi), Argentina se abrió paso en el Mundial hasta la final. Algunos también decían: Argentina se coló hasta la final. No le alcanzó para defender el título y en la final sufrió una derrota ante España que, en líneas generales, fue bien recibida en todo el mundo.

Los gauchos apenas despertaron simpatías con su comportamiento fuera de Argentina. Aun así, un sabio del fútbol alemán expresó su respeto. "La forma de jugar de Argentina me gusta más que lo que estoy viendo ahora mismo en la selección alemana", opinó Matthias Sammer, apodado "Motzki". En el equipo de la DFB, que volvió a fracasar de manera bochornosa, echó en falta, a diferencia de lo que veía en los argentinos, la "voluntad incondicional de ganar". Ya por entonces, Sammer había señalado a Jürgen Klopp, famoso por sus dotes de motivador, como el hombre ideal para combatir ese problema.

Y, efectivamente: en el debut de Klopp como seleccionador alemán, el equipo de la DFB desprendió un aire de vibra gaucha. ¿Un ejemplo? Aunque Brian Brobbey cayó al suelo con dolor en el minuto 32, el equipo de la DFB siguió jugando y poco después marcó el 1-0 momentáneo por medio de Felix Nmecha. A la celebración le siguió una tangana. Los neerlandeses se quejaron con vehemencia, Virgil van Dijk hablaría más tarde de una "vergüenza". Brobbey tuvo que ser sustituido.

El comportamiento de los jugadores alemanes fue tan reglamentario como discutible. Al final, fue un ejemplo del nuevo afán de victoria. En un partido intenso, disputado y marcado por las fricciones, Alemania aguantó física y mentalmente. Klopp elogió la "pasión", Jonathan Tah el "fuego, la intensidad y la energía", Joshua Kimmich la "predisposición y voluntad". Fue un paso importante en la dirección correcta.

Alemania mostró carencias defensivas flagrantes

En lo futbolístico, en cambio, ese paso aún no se percibió. Sobre todo no en la faceta que Klopp aparentemente había situado en lo más alto de la agenda. En la preparación hubo "un gran foco en la defensa", reveló Kimmich: "Esa es la base y la manera más sencilla de construir unos cimientos". Dos días de entrenamiento evidentemente no bastan para construir unos cimientos.

Precisamente en defensa, el equipo de la DFB mostró carencias flagrantes, sobre todo en la segunda parte. Los neerlandeses encontraron repetidamente grandes espacios y buenas ocasiones de remate. Sin balón, la coordinación en el nuevo centro del campo con Kimmich retrasado muchas veces no funcionó.

En total, Alemania concedió 22 disparos, que en conjunto alcanzaron un valor de goles esperados de 3,12. El equipo de la DFB tuvo suerte de que el supuesto gol de la ventaja de Van Dijk fuera anulado tras la intervención del VAR.

Después, los anfitriones desperdiciaron varias ocasiones clarísimas. Marc-Andre ter Stegen también salvó a su equipo en varias ocasiones con grandes intervenciones, compensando así sus debilidades en el juego de pases y en el dominio del área. Aun así, ahora podría abrirse un debate sobre el guardameta provisional de confianza de Klopp. En última instancia, rozó el milagro que Alemania no encajara el empate de Cody Gakpo hasta el tiempo añadido.

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¿Es Philipp Treu la respuesta a la búsqueda de un lateral derecho?

En ataque, el equipo de la DFB se mostró en un principio bastante decidido gracias a los veloces extremos Karim Adeyemi y Kevin Schade. Pero tras una convincente primera parte, incluido el gol de la ventaja, ya no generó demasiado hacia delante. Al final, queda un valor xG de apenas 1,5. En conjunto, una victoria neerlandesa habría sido merecida.

Al margen de la vibra gaucha, Klopp también puede presumir de un segundo éxito inmediato, y lleva el nombre de Philipp Treu. El jugador de Friburgo, de 25 años, firmó una actuación convincente en su debut ante Cody Gakpo e incluso inició la jugada del 1-0. Puede que Treu sea la respuesta a la búsqueda de años de un lateral derecho apto para el equipo de la DFB.

Equipo de la DFB: los próximos partidos