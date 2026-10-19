Según esa información, Nike no quiere presentar publicitariamente a Olise como la típica superestrella de una marca de fútbol. En su lugar, pretende seguir un camino «creativo» para promocionar al jugador ofensivo.

La campaña se centraría en el marcado contraste entre la actitud casi tímida de Olise fuera del campo (de ahí el apodo «Mr. Nonchalant») y su estilo de juego dominante y despiadado. Nike quiere aprovechar ese contraste al máximo y ponerlo en escena.

La semana pasada se supo que Olise, que por ahora no tiene un patrocinador personal de material deportivo, firmará un contrato con la empresa de Beaverton, en el estado estadounidense de Oregón. Hasta el momento no hay detalles ni confirmación. No obstante, el acuerdo le reportaría a Olise una suma millonaria.

En Nike sucederá a su compatriota Kylian Mbappé (27 años, Real Madrid), que sorprendió al pasarse al fabricante suizo de calzado On.

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Olise no había firmado hasta ahora ningún acuerdo de patrocinio de material deportivo porque rechazó todas las propuestas de los grandes fabricantes. En cambio, insistió en conservar la libertad de elegir las botas que quisiera llevar. A menudo optó por las Nike Hypervenom Phantom III, que dejaron de fabricarse en 2019.

Hasta ahora, Olise conseguía por internet los pares con los que después salía a buscar goles y hacía que se los enviaran desde distintas partes del mundo. A menudo, artistas personalizaban luego el diseño para él.

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En ese contexto, la campaña que prepara Nike encaja a la perfección: en 2027 volverá al mercado la legendaria línea Hypervenom, mientras que la línea Phantom dejará de fabricarse.

La imagen principal del regreso de Hypervenom será Erling Haaland (26 años), exdelantero del Borussia Dortmund y jugador del Manchester City. A su lado estarán, como otros grandes reclamos, Olise, el mediapunta del Chelsea Cole Palmer (24 años) y Alexia Putellas (32 años, London City Lionesses), elegida varias veces mejor futbolista del mundo.

¿Desde cuándo juega Michael Olise en el FC Bayern?

Desde su traspaso del Crystal Palace al FC Bayern por 53 millones de euros en el verano de 2024, Olise se ha convertido en uno de los mejores y más espectaculares jugadores del fútbol. El verano pasado también brilló con la selección francesa en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Olise es uno de los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, que se entregará dentro de pocos días en una ceremonia en el Palladium Theatre de Londres, su ciudad natal.