Esta temporada, el VfB Stuttgart compite en la Bundesliga, la Copa DFB y la Europa League. Para ver todos los partidos en directo necesitarás suscribirte a varios proveedores.

Aquí encontrarás los canales donde verlos en directo.

VfB Stuttgart, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del VfB en directo por televisión y en streaming?

Ver al VfB Stuttgart en la Bundesliga, la Europa League y la Copa DFB en directo por TV y streaming.

Desde la temporada 2025/26 y hasta la 2028/29, rige un nuevo periodo de derechos: Sky ya no emite la conferencia de la Bundesliga. Ahora, la conferencia sabatina y los partidos dominicales se ven en DAZN.

Sky sigue siendo la principal opción y retransmite el partido del viernes por la noche, todos los encuentros del sábado por la tarde en directo y el partido estrella del sábado por la noche. También podéis ver los partidos del VfB en vivo por WOW o la app Sky Go.

En abierto, SAT.1 emitirá el partido inaugural, los encuentros del viernes noche de las jornadas 15 y 16 y los dos duelos de promoción de ascenso.

IMAGO / Eibner

¿Quieres seguir al VfB Stuttgart en la Europa League? Entonces, RTL es tu canal. Allí podrás ver la Europa League en televisión en abierto. Cada jornada se retransmitirá en directo un partido con participación alemana en RTL o en Nitro.

En la plataforma RTL+ se ofrecen cada jornada los partidos destacados, tanto en individual como en conferencia.

Todos los partidos de la Copa DFB se ven en directo por Sky. También, ARD y ZDF emiten en abierto algunos encuentros de cada ronda.

Getty Images

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