Esta temporada, el VfB Stuttgart compite en la Bundesliga, la Copa DFB y la Europa League. Para ver todos sus partidos en directo necesitarás suscribirte a varios proveedores.

Aquí te contamos en qué canales se retransmiten en directo los partidos del VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del VfB en directo por televisión y en streaming?

Ver al VfB Stuttgart en la Bundesliga, la Europa League y la Copa DFB en directo por TV y streaming.

Desde la temporada 2025/26 hasta la 2028/29, los derechos de emisión son nuevos: DAZN emite la conferencia de los sábados y los partidos del domingo, mientras que Sky ya no tiene la Bundesliga.

Sky sigue siendo la principal opción y retransmite el partido del viernes por la noche, todos los encuentros del sábado por la tarde en directo y el partido estrella del sábado por la noche. También podéis ver los partidos del VfB en vivo por WOW o la app Sky Go.

En abierto, SAT.1 emitirá el partido inaugural, los encuentros del viernes por la noche de las jornadas 15 y 16 y los dos partidos de promoción de ascenso.

IMAGO / Eibner

Para seguir al VfB Stuttgart en la Europa League, sintoniza RTL, que emite en abierto un partido con equipo alemán por jornada, ya sea en su canal principal o en Nitro.

En la plataforma RTL+ se ofrecen cada jornada los partidos destacados, tanto en individual como en conferencia.

Todos los partidos de la Copa DFB se ven en directo por Sky. También, ARD y ZDF transmiten gratis algunos encuentros de cada ronda.

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VfB Stuttgart: toda la información sobre la retransmisión en un vistazo: ¿Quién emite los partidos del VfB en directo por TV y en streaming? Marcador en directo en SPOX

Si no puedes verlos en pantalla, visita nuestra web: ofrecemos un marcador en directo de los duelos seleccionados.

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