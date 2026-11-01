¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Maza & Schick Leverkusengetty
Marko Brkic
Traducido por

«¡Vete a París, tío!»: una estrella del Bayer recibe consejos sobre su carrera de un rival

Bundesliga
I. Maza
D. Undav
Bayer Leverkusen
Paris Saint-Germain

Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, ya figura entre los mejores jugadores de la Bundesliga. Sin embargo, Deniz Undav, del VfB Stuttgart, cree que el centrocampista ofensivo de 20 años puede llegar mucho más lejos e incluso le dio un consejo especial para su carrera.

Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable
Fútbol Gratis
Tubi logo

Tubi

✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".

✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.

✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.

Precio inicial$0
Cobertura Total
Fox One

Fox One

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.

✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).

✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.

Precio inicial$140 MXN
Señal Tradicional
Sky Sports logo

Sky

✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.

✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.

✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.

Precio inicialVariable

Tras la victoria por 4-2 del Stuttgart ante el Bayer Leverkusen el sábado, Maza y Bilal El Khannouss, del Stuttgart, se pusieron a charlar en los pasillos del estadio. Undav también se sumó a la conversación y, según Bild , le dijo al jugador del Leverkusen: «Vete a París, tío, ¡no quiero volver a jugar contra ti!». Un notable elogio del delantero de la selección al atacante de 20 años: al fin y al cabo, el Paris Saint-Germain no solo lleva años siendo el número uno de Francia, sino que también es el vigente campeón de la Liga de Campeones.

En una entrevista con Sky , Undav reafirmó después su valoración: «Con Maza, el Leverkusen tiene a un jugador extraordinario: genera espacios y gana duelos». El argelino también había convencido sobre el terreno de juego: en el duelo contra el Stuttgart fue uno de los jugadores más destacados del Leverkusen y marcó de cabeza el gol del 2-4.

De hecho, Maza ya ha sido relacionado recientemente con un traspaso al PSG. Según el periodista argelino Brahim Hanifi, el club francés quiere fichar al futbolista nacido en Berlín «a cualquier precio». También Sky informó de que el PSG podría dar pasos concretos ya en invierno para sacar a Maza del Leverkusen. Según esa información, el argelino sería un posible sustituto de Khvicha Kvaratskhelia, que ha sufrido una grave lesión de rodilla y podría perderse toda la temporada.

Ya la temporada pasada, Maza había llamado la atención con Argelia en la Copa África. En el verano de 2025, el atacante pasó del Hertha BSC al Leverkusen por doce millones de euros. Allí también estaba previsto como posible sucesor de Florian Wirtz. En lo que va de temporada, el jugador de 20 años suma cuatro goles y tres asistencias en doce partidos oficiales.

Próximos partidos
VIL

VIL

Liga de Campeones

03 nov 2026

PSG

PSG

B04

B04

Europa League

05 nov 2026

OM

OM

Además, en la gala del Balón de Oro, Maza quedó noveno en la votación del Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Y recibió un voto nada menos que de Lionel Messi.

Por cierto, Maza también podría haber acabado en el VfB Stuttgart en 2025. Sin embargo, el traspaso no llegó a concretarse. «Hay muchas razones por las que un club y un jugador a menudo no llegan a un acuerdo. En aquel momento, la cosa no pasó de una manifestación de interés mutuo», explicó el directivo del VfB Fabian Wohlgemuth a Bild. En cambio, Maza se decantó por el Leverkusen, con el que tiene contrato hasta 2030.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google