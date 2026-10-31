«Vete a la mierda»: Leroy Sane insulta a un cámara durante la victoria del Galatasaray

En el triunfo por 4-0 de los Leones ante el Konyaspor , el internacional en 80 ocasiones insultó a un cámara al terminar el partido. «Vete a la mierda con la cámara», le espetó Sane en inglés, de forma claramente audible en la retransmisión en directo.

No está claro por qué el jugador de 30 años tuvo esa salida de tono. Tras el pitido final, el cámara se había acercado a Sane para grabarlo en los momentos posteriores a la victoria. Mientras sus compañeros celebraban juntos los tres puntos en el círculo central, el alemán permanecía algo apartado y parecía más molesto que eufórico.

Ante el Konyaspor , Sane volvió a empezar el partido en el banquillo. El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, no lo hizo entrar hasta el minuto 61, en sustitución de Yunus Akgün, autor del 2-0 provisional.

La gran estrella Victor Osimhen había adelantado a los Leones por 1-0 en el minuto 12. Tras el gol de Akgün (28), Alexey Batrakov (49) y el exjugador del Milan Rafael Leao, que transformó un penalti (55), también marcaron en la segunda parte.

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¿Cómo le está yendo la temporada a Leroy Sane?

Con la victoria, el Galatasaray mantuvo el primer puesto en la clasificación de la Süper Lig por delante de su perseguidor, el Amed SFK. La ventaja es actualmente de cinco puntos, aunque el equipo de Estambul ha disputado un partido más que su rival directo.

Para Sane, la temporada sigue siendo más bien decepcionante. Aunque ha disputado 13 partidos oficiales entre todas las competiciones, la mayoría de las veces entra desde el banquillo como revulsivo. Además, todavía no ha participado en ningún gol.