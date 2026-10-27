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Paul Scholes cree que Bruno Fernandes ya no es de fiar como capitán del Manchester United y que debería marcharse a Arabia Saudí tras sus críticas «imperdonables» a Michael Carrick. Fernandes cuestionó las decisiones tácticas del entrenador después de la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League y quedó fuera del partido contra el Bournemouth. Nicky Butt sostiene que ha puesto en peligro su legado.

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Fernandes cuestiona a Carrick tras la goleada sufrida ante el Como

Scholes ha dicho a Fernandes que debe abandonar el fútbol europeo después de que el capitán del Manchester United cuestionara públicamente la táctica de Carrick tras la derrota por 4-1 del pasado miércoles ante el Como en la Champions League. Fernandes criticó la decisión de no presionar hombre a hombre al conjunto italiano y afirmó que eso permitió al rival ganar confianza.

Preguntado si Carrick se había equivocado tácticamente, Fernandes respondió: «Eso le corresponde verlo al entrenador y a su cuerpo técnico, no a mí». Después, Carrick dejó fuera al centrocampista para el partido del fin de semana contra el Bournemouth, y Scholes ha arremetido ahora contra el jugador de 32 años en el pódcast The Good, The Bad & The Football.

Scholes califica de «imperdonables» los comentarios de Fernandes

«Lo que dijo Bruno Fernandes la semana pasada me parece imperdonable», afirmó Scholes. «¿Cómo se puede confiar ahora en Bruno Fernandes para ser capitán de cualquier equipo al que vaya? Creo que probablemente necesita alejarse del fútbol europeo e irse a Arabia Saudí, simplemente apartarse. No creo que ningún entrenador ni ningún miembro del cuerpo técnico pueda confiar en él después de eso».

No es la primera vez que Scholes critica la conducta de Fernandes. Ya le dijo que «cerrara la boca» después de que el capitán del United cargara contra la actuación de su propio equipo en la derrota por 2-0 ante el Hull City en el primer partido de la temporada. Scholes también acusó a Luke Shaw de socavar a Carrick después de que el defensa dijera que el United «podría prepararse mejor» para aquel encuentro.

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Butt cree que Fernandes ha puesto en peligro su legado

Nicky Butt, compañero de Scholes en el pódcast, cree que Fernandes ha puesto en peligro su legado con sus últimos comentarios. Butt declaró: «Alabamos sus cualidades. Ha sido el único jugador en los últimos 12 o 13 años que ha dicho: “Sé lo que significa jugar en este club, tengo nivel para jugar al fútbol y voy a echarme el equipo a la espalda y liderarlo. Voy a marcar goles. Voy a crear ocasiones. No me voy. Me quedo. Voy a seguir luchando”. Y ha echado todo eso por tierra en una sola entrevista. Una estupidez».

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Fernandes ha sido habitualmente uno de los mejores jugadores del United desde su llegada procedente del Sporting de Lisboa en 2020, pero su rendimiento ha bajado esta temporada. Después de batir el récord de asistencias de la Premier League con 21 la temporada pasada, en la actual solo ha logrado una, contra el Ipswich. Además, tres de sus cuatro goles han llegado también ante el recién ascendido, mientras que el restante lo marcó contra el modesto Sabah en la Champions League.

Carrick tendrá la oportunidad de enderezar la temporada

El United ha confirmado hoy que Carrick tendrá la oportunidad de enderezar la temporada del club en medio de una pésima racha de resultados que lo ha dejado 16.º en la Premier League, a solo un punto de la zona de descenso.

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El United visitará Stamford Bridge el sábado, donde Carrick estará deseando que sus jugadores sumen sus primeros tres puntos desde la victoria ante el Ipswich a finales de agosto.