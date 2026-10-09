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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Vestir esta camiseta es un sueño hecho realidad": el mensaje de Espárt que acapara las miradas

Barcelona
Primera División
X. Espart
España

tras renovar su contrato hasta 2030

Xavi Espart, el joven defensa del Barcelona, celebró la renovación de su contrato con el club catalán hasta 2030, expresando su orgullo por continuar su trayectoria con el equipo del que es aficionado desde pequeño, y reafirmando su determinación de seguir trabajando para contribuir a hacer realidad sus ambiciones durante los próximos años.

El Barcelona anunció ayer jueves la renovación del contrato de Espart, en un paso que refleja la confianza del club en la evolución del jugador formado en la academia de "La Masía", antes de imponerse progresivamente en los planes del primer equipo.

Espart publicó un vídeo a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que repasó distintos momentos de su recorrido con el Barcelona, acompañándolo de un mensaje emotivo en el que expresó su vínculo con el club desde la infancia.

El defensa catalán dijo: "Nací siendo aficionado del Barcelona, y juego para él desde que tenía 8 años. Gracias a todo lo que me han dado el club y la academia de La Masía, he podido cumplir mis primeros sueños".

Y añadió: "Defender estos colores siempre ha sido para mí motivo de orgullo, y vestir esta camiseta es un sueño hecho realidad. Ahora es el momento de seguir trabajando, dar lo mejor de mí y disfrutar del momento, para llevar al Barcelona a las cotas más altas posibles".

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Espart había debutado con el equipo en la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, antes de que su importancia fuera en aumento en los planes del técnico alemán Hansi Flick durante la presente temporada.

El jugador fue titular en 5 de los ocho primeros partidos del Barcelona esta temporada, una señal del creciente protagonismo que tiene dentro del equipo, de modo que la renovación de su contrato hasta 2030 llega como una confirmación de la apuesta del club por mantener a los jóvenes talentos de su academia.

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