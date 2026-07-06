Verweij tiene noticias sobre el interés del Ajax por Daley Blind

Mike Verweij espera que el Ajax haga más movimientos en el mercado de fichajes en las próximas semanas. Además, prevé que pronto se cierre el acuerdo con Daley Blind, que queda libre de contrato.

«Va a venir. La situación no ha cambiado desde hace semanas: Ajax y Blind mostraron su intención de llegar a un acuerdo, pero aún no hay nada firmado. Eso se concretará pronto», pronostica Verweij en la sección «Kick-Off» de De Telegraaf.

Explica que el fichaje se retrasa porque «tienen que pasar muchas cosas muy rápido en el mercado. Creo que Jordi Cruijff trabaja en fichajes importantes y Daley llegará, supongo. Se cerrará pronto».

«A Míchel le gustaría contar con él, así que creo que puede ser titular», añade Verweij, quien considera positivo el regreso del defensa, que se marchó al Girona.

Su padre, Danny Blind, habló en Het Oranje Café sobre un posible regreso del lateral izquierdo al Ajax. «Por Dios, no lo sé. No me lo creo. Pero no lo sé», afirmó el exjugador y exentrenador del club de Ámsterdam, sin dar una respuesta definitiva.

Blind (36) ya jugó en el Ajax en dos etapas y también pasó por el Manchester United y el Bayern de Múnich. Desde 2023 estaba en el Girona, donde trabajó con Míchel, ahora en el Ajax.