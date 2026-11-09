Mike Verweij vio a Owen Wijndal comportarse «como un niño pequeño» durante el FC Twente-Ajax (2-2). El lateral izquierdo estropeó el punto de penalti cuando el Twente recibió una pena máxima en el último suspiro y el árbitro Joey Kooij le mostró una tarjeta amarilla por ello.

Ramiz Zerrouki, que en ese momento tenía el balón en las manos y hablaba con Marc ter Stegen, le pidió explicaciones a Wijndal por su acción. Wout Weghorst no se desconcentró y marcó el 2-2.

«Quedó muy feo. Y es un comportamiento infantil», afirmó Verweij el lunes en Kick-Off de De Telegraaf. «Pero fue una reacción. Kooij había ido al monitor por una mano de Weghorst».

«Destrozar el punto de penalti antes de que se lance una pena máxima. Eso no puede ser», dijo Pim Sedee, presentador del pódcast del periódico matutino, visiblemente sorprendido.

«Pero el Twente también lo hizo en el otro extremo cuando estaban convencidos de que al Ajax le iban a pitar un penalti», añadió Verweij al debate sobre la pena máxima concedida al equipo local en los últimos minutos. «Sí, un comportamiento infantil».

«Como dices, el ambiente entre ellos era muy bueno», intervino Valentijn Driessen. «Porque el Twente se tomó bien incluso esto. No se abalanzaron sobre el pequeño (Wijndal, n. de la r.). Pero, desde luego, no tenía ningún sentido».

El Twente recibió la pena máxima en el tiempo añadido porque Lucas Rosa sujetó de la camiseta a Zerrouki. Un error costoso, porque el Ajax ahora no ocupa el primer puesto de la Vriendenloterij Eredivisie, sino el tercero.