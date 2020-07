Verón se distanció de Tevez: "No comparto su mirada, si no volvemos, bajamos la persiana"

El presidente de Estudiantes dejó clara la necesidad económica del regreso de la actividad y pegó por la "falta de planificación".

El deseo del regreso de los entrenamientos en parecía unánime, al menos en público. Pero Carlos Tevez relató una experiencia personal para mostrarse en contra de la vuelta "con los hospitales colapsados", idea que se encontró con la respuesta de otro peso pesado dentro del fútbol argentino: Juan Sebastián Verón.

La Brujita habló en Radio Cooperativa y si bien aclaró que "a Tevez lo quiero", subrayó que "no comparto su mirada", para luego explicar que "todos tuvimos alguien cercano enfermo. Pero lo que mueve la aguja es que si no volvemos la tele no paga más, tenemos que desarmar los planteles. Ahí habrá que bajar la persiana y el año que viene vemos qué pasa. Pero va a quedar muchísima gente en la calle".

"La gente de la televisación que hoy está pagando sin que nosotros juguemos, debe estar diciendo 'muchachos si no vuelven cortamos acá, no pagamos más'. Y ahí quiero ver si pasa eso", añadió.

Y sin dar nombres pero visiblemente molesto con algunos de sus pares, el mandatario de Estudiantes remarcó que "esto se dilató muchísimo y es una decisión que tendría que haberse tomado antes. En un momento, cuando se hablaba de esto, parecías un insensible. Hoy, los que te decían eso están presionando y dicen que no puede ser que no se vuelva a jugar".

En el mismo sentido, reflejó su incertidumbre respecto al mercado de pases, ya que "en este momento no sé si traer o no traer, me sorprende que haya clubes que ya incorporaron y sigan incorporando. No sabemos si vamos a jugar ni cuándo", para cerrar con otra crítica, en este caso por los equipos que participan en la . "Es una locura que no tengan algo para estar entrenando. Hay cosas que nunca llego a entender sobre el manejo y las decisiones", finalizó