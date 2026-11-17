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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha criticado duramente a sus jugadores tras la humillante derrota por 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones. El técnico, furioso, calificó la actuación de «vergonzosa» y advirtió de que estudiará cambios en la composición de la plantilla antes de los cuartos de final de marzo.

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Xavi critica la sorprendente derrota de Países Bajos

El seleccionador de Países Bajos, Xavi, ha sido durísimo con sus jugadores tras la abultada derrota por 5-0 ante Alemania . El encuentro de la Liga de Naciones en Berlín acabó en desastre para los visitantes.

El mes pasado, Xavi asumió personalmente la responsabilidad después de que su equipo empatara contra Grecia . Sin embargo, adoptó un tono mucho más severo tras esta dura derrota ante los alemanes. El seleccionador estaba visiblemente furioso por la falta de esfuerzo de su plantilla. Admitió que la magnitud de la derrota le había pillado completamente por sorpresa.

El seleccionador, furioso por la vergonzosa mentalidad del equipo

Xavi no se mordió la lengua al hablar de las principales razones de la abultada derrota. Culpó expresamente de lo ocurrido en Berlín a la mala actitud y la falta de aplicación de la plantilla.

«Ha sido vergonzoso y el 99 % se debe a los valores que los jugadores no han mostrado hoy», declaró Xavi a los periodistas. «Les he dicho a los jugadores que tenemos que cambiar la mentalidad. Hoy no ha sido posible competir porque no hemos sido fieles a nuestros valores.

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«Estoy muy decepcionado y es una lástima, porque hasta hoy estaba muy orgulloso de los jugadores. Lo de hoy ha sido increíble; para mí, como entrenador, ha sido un shock».

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Las ausencias importantes no sirven de excusa

Países Bajos viajó a Berlín sin sus capitanes habituales, Virgil van Dijk y Frenkie de Jong. Sin embargo, Xavi se negó a utilizar sus ausencias como excusa para la mala actuación.

Preguntado por si las bajas de Van Dijk y De Jong habían influido en el resultado, el seleccionador fue tajante. «No, eso no tiene nada que ver», afirmó con rotundidad. En cambio, prefirió ver el desastroso partido como una dura lección para su plantilla.

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«Hasta hoy estábamos construyendo algo bueno y hoy hemos hecho lo contrario de lo que queríamos», explicó Xavi. «Pero también es solo un partido. Intento entender qué ha pasado aquí y sé que los jugadores aprenderán mucho de esto».

Se avecinan cambios en la plantilla antes de los partidos de marzo

Pese a la abultada derrota ante Alemania, Países Bajos ya ha cumplido su principal objetivo de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones. La plantilla no volverá a reunirse hasta marzo. Xavi tiene previsto aprovechar estos cuatro meses de pausa para analizar los últimos partidos y seguir de cerca a sus jugadores.