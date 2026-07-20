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Antonio Vergara NapoliGetty Images

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Vergara: «¿Renovación con el Nápoles? Ya queda poco. Allegri me está probando como centrocampista»

SSC Nápoles

Antonio Vergara, centrocampista del Nápoles, ha hablado desde la concentración de Dimaro sobre su futuro:



«¿Renovación? Falta poco». Antonio recordó las dificultades que ha superado: «Mi familia ha sido fundamental, siempre a mi lado. El fútbol no es solo un trabajo, es una pasión que te impulsa».


¿Cómo ha cambiado tu vida tras el gol al Chelsea? «Mucho, pasar de desconocido a jugar en el Nápoles y ser conocido es muy diferente. Pero, en cuanto a los compañeros, siempre me han apoyado; en ese sentido, nada ha cambiado». Una última para Beukema. ¿Cómo fue llegar al Nápoles tras el título de liga? «Cuando te llaman los campeones de Italia, te sientes honrado y quieres irte allí de inmediato; ese fue mi primer pensamiento cuando el Nápoles me llamó. Y además, defender el título siempre es más difícil que ganarlo. Por desgracia, el año pasado no conseguimos revalidarlo, pero lo volveremos a intentar».


Sobre su rol con Allegri: «Me está probando como centrocampista».

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