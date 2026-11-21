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El Barcelona afrontó el mercado de fichajes de verano con un plan claro para reforzar su línea defensiva, pero lo que en un principio parecía una misión asequible acabó convirtiéndose en una sucesión de intentos fallidos y decisiones complicadas. El deseo del club de incorporar un nuevo central chocó con las estrictas exigencias de Hansi Flick y con la falta de convicción del técnico ante varios de los nombres propuestos, a lo que se sumaron los obstáculos económicos y contractuales que impidieron cerrar más de una operación.

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Aunque la dirección deportiva estudió una larga lista de defensas durante la primavera y el verano, el Barcelona cerró el mercado sin alcanzar su objetivo principal. Entre el rechazo de Flick a algunas opciones, la negativa de los clubes a desprenderse de sus jugadores y un presupuesto ajustado, el club azulgrana se encontró ante una crisis defensiva difícil de contener, según informó el diario español «Mundo Deportivo».

Gvardiol, la opción ideal, y Bastoni no convenció a Flick

La prioridad de Flick era fichar a un defensa zurdo capaz de jugar como central y como lateral izquierdo, lo que llevó a la dirección deportiva a elaborar amplios informes sobre varios jugadores cuyas características encajaban con las exigencias del técnico alemán.

El croata Josko Gvardiol, defensa del Manchester City, destacó como la opción más completa, ya que se ganó la admiración de Flick por sus cualidades técnicas y su versatilidad táctica. Sin embargo, los primeros movimientos revelaron que el jugador no quería salir de Mánchester, y más tarde decidió renovar su contrato con el club inglés hasta 2031.

El italiano Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, fue también uno de los nombres más destacados sobre la mesa, pero Flick no estaba del todo convencido de sus condiciones, sobre todo en cuanto a la velocidad que buscaba para el eje de la defensa.

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La paradoja es que el técnico alemán estaba más entusiasmado con Gerard Martín, a quien logró reconvertir de lateral a central tras encontrar en él unas características acordes con sus ideas futbolísticas.

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Christensen se gana la confianza y Araujo, fuera de los planes

Por otro lado, el Barcelona decidió renovar a Andreas Christensen a petición expresa de Flick al término de la pasada temporada, pese al preocupante historial médico del jugador danés.

Christensen goza de una gran confianza por parte del técnico alemán, que valora sus cualidades técnicas y su experiencia, lo que llevó al club a aceptar su continuidad después de que el futbolista accediera a rebajarse el salario y firmara un nuevo contrato por dos temporadas más.

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En cambio, el futuro de Ronald Araujo tomaba un rumbo completamente distinto. El defensa uruguayo acudió al Mundial convencido de que seguiría su trayectoria en el Barcelona, tras haber superado los problemas psicológicos que lo apartaron de los terrenos de juego durante varios meses.

Sin embargo, Flick no le concedió el espacio esperado como central, lo utilizó en ocasiones como lateral e incluso lo alineó en algunos partidos como delantero. Aunque el técnico no le comunicó abiertamente antes del torneo que no contaba con él, los responsables de la dirección deportiva ya lo veían venir.

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Y así fue: durante la concentración de pretemporada en St. George's Park, en agosto, Flick le comunicó a Araujo que no tendría minutos suficientes, ya que Pau Cubarsí, Gerard Martín y Christensen estaban por delante de él en la jerarquía de centrales.

Cuando se le planteó la posibilidad de marcharse cedido al Liverpool, el jugador no dudó en aceptar la oferta.

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Una larga lista de nombres, pero ningún fichaje cerrado

Los movimientos del Barcelona no se limitaron a Gvardiol y Bastoni. Durante el verano, el club fue vinculado con varios defensas de renombre, entre ellos Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, a quien Flick conoce bien; Ibrahima Konaté, del Liverpool; Marcos Senesi, del Bournemouth, y Micky van de Ven, del Tottenham.

Sin embargo, ninguno de estos nombres derivó en negociaciones serias, ya fuera porque no figuraban entre las prioridades, como en los casos de Schlotterbeck y Van de Ven, o porque sus características no encajaban con el perfil que buscaba Flick, como ocurrió con Konaté y Senesi.

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Marc Guéhi ya había salido de los planes del Barcelona meses antes, y terminó recalando en el Manchester City.

En julio, coincidiendo con el arranque del Mundial, se le ofreció al club azulgrana el nombre de Aymeric Laporte. Pese al gran rendimiento del central español, el Barcelona no quiso basar su decisión en un torneo corto, a lo que se sumaban las dudas sobre la disposición del Athletic Club a desprenderse de él, pese a que tiene contrato por dos años más.

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En agosto apareció el nombre de Cristian Romero, defensa del Tottenham, tras su gran nivel en el Mundial, pero su condición de diestro no encajaba del todo con el deseo de Flick de fichar a un defensa zurdo.

Los fichajes ofensivos devoran el presupuesto y Nijstad se cae en el último momento

Los obstáculos no fueron solo deportivos: los números desempeñaron un papel decisivo en el fracaso de los movimientos del Barcelona.

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Tras invertir grandes sumas en reforzar la plantilla con fichajes como Gordon, Adeyemi, Bisio y Cancelo, además de la sorpresa que supuso la incorporación de Rodri, el presupuesto disponible quedó muy limitado.

Además, la idea de fichar a un nuevo delantero acaparó buena parte de la atención de la directiva. Julián Álvarez era el objetivo principal, aunque finalmente el club optó por incorporar a Gabriel Jesus.

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En ese periodo, Pini Zahavi ofreció al Barcelona el fichaje de Lukeba, defensa del Leipzig de 23 años, pero la operación nunca llegó a materializarse.

En junio, el club también había estudiado la posibilidad de fichar a Jorge Salinas, jugador del Racing de Santander de 19 años, a propuesta de Jorge Mendes. El Barcelona estaba dispuesto a pagar entre 5 y 6 millones de euros, pero el Racing insistió en incluir una cláusula que elevaba el precio del jugador a 16 millones de euros en caso de ascenso a Primera División, algo que no convenció al club azulgrana, que consideraba al futbolista un proyecto prometedor aún por madurar.

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Con la salida de Álvaro Cortés cada vez más cerca, el Barcelona volvió a finales de agosto a buscar un defensa joven y estudió el fichaje del neerlandés Ruud Nijstad, jugador del Twente de 18 años, que llevaba meses acumulando informes positivos.

Aunque el jugador se mostró interesado en el proyecto, las exigencias económicas del club neerlandés eran elevadas, y la operación se vino abajo el último día del mercado de fichajes.

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Koundé, la solución alternativa, y la crisis defensiva continúa

Tras el fracaso de todos los intentos, el Barcelona se vio obligado a reorganizar sus piezas en defensa en lugar de incorporar a un nuevo jugador.

Ante la dificultad de cerrar un acuerdo con un defensa que se ajustara a las exigencias de Flick, el club apostó por Eric García como opción preferente para ocupar el lateral derecho, en lugar de Jules Koundé.

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A cambio, se acordó utilizar al defensa francés como una de las opciones disponibles en el centro de la zaga, con la posibilidad de recurrir a él también como mediocentro defensivo.

Sin embargo, esta solución todavía no se ha traducido en una presencia relevante de Koundé en el centro del campo, por lo que el refuerzo del eje de la defensa sigue siendo uno de los asuntos más destacados que el Barcelona no ha logrado resolver, después de que los cálculos de la directiva chocaran con la visión futbolística de Flick y la lista de estrellas candidatas se convirtiera, una tras otra, en fichajes perdidos.