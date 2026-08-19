Según informa kicker, Atubolu considera ahora un traspaso al Eintracht Frankfurt como la "alternativa más sólida" al plan, que salió completamente mal, de recalar en un peso pesado europeo, idealmente de la Premier League.

Atubolu y su ya exagencia de representación Epic Sports se habían equivocado brutalmente antes del mercado de fichajes de verano, rechazando una renovación de contrato con el SC Friburgo más allá de 2027 para reforzar el deseo del portero de cambiar a un club grande. El Sport-Club actuó rápido y fichó a Mio Backhaus como nuevo número uno por la cifra récord de doce millones de euros. Solo en el caso del propio Atubolu se produjo de repente un parón.

El interés serio o incluso las ofertas concretas desde Inglaterra, por ejemplo del Aston Villa, no llegaron pese a sus propias expectativas. Tampoco se movió apenas nada más en el mercado que realmente atrajera a Atubolu. kicker informó recientemente de que el jugador de 24 años estaba "desde hace tiempo insatisfecho" con el trabajo de sus agentes. Mientras tanto, el joven de 24 años ha perdido definitivamente la paciencia. kicker informa de que Atubolu "se ha separado oficialmente de Epic Sports tras resolver todas las formalidades". Eso ya le ha sido confirmado a la revista especializada.

Al parecer, Atubolu también fue seducido con un posible interés del BVB

Se dijo que la agencia del archiconocido y excéntrico Ali Barat había "entusiasmado a Atubolu y lo había mantenido expectante también con tres atractivos escenarios condicionales". Según eso, Barat, junto con su empleado Marcel Brillmann, le habría sugerido a Atubolu que, entre otros, era un candidato de traspaso candente para Borussia Dortmund, AC Milan y Aston Villa, en caso de que el número uno habitual saliera de cada uno de esos clubes. Pero en todos los clubes estaba bastante claro que no era el caso.

Para evitar el escenario de horror de pasar una temporada en la grada en Friburgo, también con vistas a una posible perspectiva en la selección alemana, Atubolu se vio obligado a replantearse la situación. Tras la separación de Epic Sports, en Fráncfort parece abrirse una vía de escape.

El conjunto de Hesse busca de repente, a una semana y media del inicio de la Bundesliga, tras la goleada en contra por 0-7 ante el Brentford, ahora sí un nuevo número uno, después de que ni Kaua Santos, propenso a lesiones y errores, ni Michael Zetterer, que llegó apenas el pasado verano procedente del Werder Bremen, lograran convencer al nuevo entrenador Adi Hütter. El domingo, kicker reveló entonces el interés por Atubolu.

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El SC Friburgo pide al parecer 15 millones por Atubolu; ¿Hradecky como alternativa?

La única duda es si el Eintracht puede permitirse siquiera al que quizá pronto sea portero de la selección alemana. El Sport-Club quiere al menos 15 millones de euros por Atubolu pese al dilema ya conocido por todos. Sin embargo, el SGE todavía no ha alcanzado este verano el superávit previsto por traspasos de 50 millones de euros.

Según kicker , todavía no ha habido negociaciones concretas entre el Friburgo y el Eintracht. Lo mismo ocurre entre el exclub de Hütter, el Mónaco, y el SGE. Últimamente, además de con Atubolu, se ha relacionado al Eintracht con el regreso de Lukas Hradecky, muy querido en Fráncfort. Según kicker , no obstante, no es una pista "caliente".

Lo que sí parece seguro es que el director deportivo Markus Krösche no se centrará únicamente en Atubolu para la cuestión de la portería, "para no debilitar su posición negociadora frente al Friburgo". También sería imaginable la incorporación o cesión de un número dos de un gran club extranjero.

Al parecer, Atubolu vuelve a estudiar otras opciones de salida

¿Cómo seguirá ahora la situación en la portería del Fráncfort hasta que llegue posiblemente un nuevo guardameta? En la primera ronda de la Copa de Alemania este fin de semana ante el SC St. Tönis, Kaua Santos volverá a estar bajo palos. Así lo confirmó Hütter este miércoles en una rueda de prensa. "Iremos al partido con él. Luego veremos qué pasa en el futuro", dijo el austriaco.

¿Y Atubolu? Al menos ya vuelve a mantenerse en forma en los entrenamientos con el equipo del Friburgo; antes se entrenaba de manera individual. Y aunque puede imaginarse bien un cambio al SGE, actualmente está reorganizando de nuevo su entorno y comprobando "hasta qué punto es sólido el interés, existente desde hace más tiempo, de otros clubes como Nápoles, Marsella o Bournemouth".

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