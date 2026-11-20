Cómo ver el Tijuana vs Atlante con una VPN

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Previa del partido

Liga MX - Jornada 17 20 nov 2026 - 22:10 Estadio Caliente

Tijuana recibe a Atlante en el Estadio Caliente de Tijuana en un partido del Apertura de la Liga MX con implicaciones distintas para ambos equipos.

El Tijuana de Sebastian Abreu ocupa el 10.º puesto en la clasificación del Apertura, una posición de mitad de tabla que lo mantiene en una ajustada lucha por entrar en la Liguilla. Sus resultados recientes han sido irregulares, pero la victoria por 4-1 ante Santos Laguna demuestra que es capaz de firmar una buena actuación.

Atlante llega en una situación mucho peor. El equipo de Miguel Herrera es 16.º en la tabla del Apertura y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. Encaja goles con facilidad y le cuesta encontrar una dinámica positiva.

Para Tijuana, tres empates en sus últimos cinco partidos han frenado lo que podría haber sido un avance más firme hacia los puestos de la liguilla. El 3-3 frente a Monterrey y el 1-1 contra CF América muestran a un equipo capaz de competir, pero que no logra cerrar los partidos con regularidad.

La única nota positiva de Atlante en las últimas semanas fue una victoria por 1-0 a domicilio ante FC Juárez. Por lo demás, las derrotas frente a Santos Laguna, CD Guadalajara, Atlético de San Luis y Club Universidad Nacional dibujan un panorama difícil para el equipo de Herrera.

Con Atlante necesitado de puntos y Tijuana buscando consolidar su posición, la ventaja de jugar en casa en el Estadio Caliente podría resultar decisiva.