Cómo ver el Sevilla vs Real Betis con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

El Sevilla recibe al Real Betis en un derbi de LaLiga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. La rivalidad andaluza protagoniza uno de los partidos de mayor tensión del fútbol español, y esta edición tiene implicaciones reales en la clasificación para ambos clubes.

El Sevilla ocupa la sexta posición de LaLiga con Luis Garcia, una situación tan halagüeña como frustrante. Su rendimiento reciente ha sido irregular: las derrotas ante el Real Madrid y el Getafe empañaron los buenos resultados consecutivos frente a Osasuna y Sporting Hortaleza.

El Real Betis llega en cuarta posición, lo que añade al derbi un aliciente en la clasificación. El equipo de Manuel Pellegrini ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y viene de imponerse por 2-0 al Elche en LaLiga.

El Betis afronta el encuentro con algunas dudas sobre la profundidad de su plantilla. Las lesiones de Juan Hernandez y Diego Llorente, sumadas a la sanción de Facundo Bernal, obligan a Pellegrini a tomar decisiones en zonas clave del campo.

Los derbis recientes han sido igualados. Tres de los últimos cinco enfrentamientos se han decidido por un solo gol o han terminado en empate, una muestra de lo difícil que resulta pronosticar estos partidos.

Quienes quieran seguir el encuentro encontrarán a continuación las opciones para verlo por televisión y en streaming.

Los aficionados pueden ver el Sevilla vs Real Betis en directo a través de ExpressVPN, que permite acceder a retransmisiones desde cualquier parte del mundo.