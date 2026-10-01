Hora del New York Giants vs Arizona Cardinals

4 oct 2026 - 13:00 MetLife Stadium

Los New York Giants reciben a los Arizona Cardinals en el MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 BST).

Cómo ver el New York Giants vs Arizona Cardinals

En Estados Unidos:

CBS / Paramount+ / Fubo

En el Reino Unido:

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Noticias de los equipos del New York Giants vs Arizona Cardinals

Los Giants llegan tras una trabajada victoria por 12-7 sobre los Tennessee Titans, mientras que los Cardinals buscan reaccionar después de una ajustada derrota por 36-30 ante los San Francisco 49ers.

Noticias de los New York Giants

Los Giants se han visto duramente golpeados por lesiones devastadoras de larga duración en las tres primeras semanas de la temporada. El entrenador jefe John Harbaugh tendrá que apoyarse en la profundidad veterana para sobrellevar estas bajas:

Bajas importantes : El pass rusher estrella Brian Burns fue colocado esta semana en la lista de lesionados tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco lateral en la Semana 3. Se une al quarterback novato Jaxson Dart, descartado para toda la temporada en la Semana 2 por una rotura de MCL/menisco.

Situación del quarterback : Jameis Winston sigue siendo el quarterback titular confirmado para la Semana 4. Sin embargo, la directiva dio un golpe esta semana al adquirir vía traspaso a J.J. McCarthy desde los Minnesota Vikings para que sea el nuevo suplente.

Movimientos en la plantilla : Además del traspaso de McCarthy, los Giants cortaron al icono de la franquicia Odell Beckham Jr. y firmaron al veterano defensor exterior Jihad Ward desde el practice squad de los Vikings para compensar la baja de Burns.

Ausencias en los entrenamientos (miércoles/jueves) : El tackle izquierdo All-Pro Andrew Thomas (ingle) y el running back novato Tyrone Tracy Jr. (rodilla) se perdieron ambos las primeras sesiones de entrenamiento. Harbaugh señaló que Thomas «debería estar bien» (por mantenimiento) y que Tracy está actualmente «día a día» por un problema no grave.

Participación limitada : El cornerback Deonte Banks (pantorrilla) y el safety Tyler Nubin (pantorrilla) estuvieron limitados, pero apuntan a poder jugar.

Noticias de los Arizona Cardinals

Los Cardinals, liderados por el quarterback Jacoby Brissett, con Kyler Murray ahora en Minnesota, buscan poner fin a una racha de dos derrotas seguidas mientras gestionan varias lesiones de titulares clave:

Ausencias en los entrenamientos : El safety Dadrion Taylor-Demerson (espalda/costillas) no entrenó a comienzos de la semana debido a una reciente reagudización. Los titulares Budda Baker (S), Isaac Seumalo (LG) y Josh Sweat (OLB) también estuvieron fuera en un principio, aunque estrictamente por días de descanso para veteranos.

Participación limitada : El center Hjalte Froholdt (rodilla), el linebacker Mack Wilson Sr. (pulgar) y el liniero defensivo Roy Lopez (ingle) participaron de forma limitada en los entrenamientos. El mediático liniero defensivo Walter Nolen III fue una nueva incorporación al parte por un problema en el hombro, aunque pudo participar de manera limitada.

Ausencias de larga duración : El backfield de los Cardinals sigue corto de efectivos, con James Conner (pie) y Trey Benson (rodilla) todavía en la lista de lesionados. El novato Jeremiyah Love está asumiendo la mayor parte de las carreras, pero también está siendo controlado por un problema en el tobillo.







