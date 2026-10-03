Horario del New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons

5 oct 2026 - 20:15 Caesars Superdome

Los New Orleans Saints reciben a los Atlanta Falcons en el Caesars Superdome (Nueva Orleans, Luisiana), en un gran duelo divisional de la NFC Sur, durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el lunes 5 de octubre a las 18:15 (CDT).

Cómo ver el New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons

Se podrá ver en directo a través de NFL Game Pass en DAZN, Disney+ y ESPN Deportes.



NFL Game Pass en DAZN es la vía oficial para seguir la temporada 2026/27 de la NFL, con todos los partidos en directo y bajo demanda, incluyendo la temporada regular, los playoffs y la Super Bowl LXI, así como NFL RedZone y NFL Network. Puedes adquirir NFL Game Pass como un paquete independiente, sin necesidad de una suscripción a DAZN.



DAZN ofrece planes "Regular" y "Ultimate", disponibles mediante pago único o facturación mensual, además de paquetes semanales.

Cómo verlo desde cualquier lugar con una VPN

Para los aficionados al fútbol americano, una VPN, como ExpressVPN, resuelve principalmente las restricciones de bloqueo regional al eludir los apagones televisivos locales. Al conectarse a un servidor en una ciudad o país diferente, los aficionados pueden ver partidos fuera de su mercado o acceder a paquetes internacionales de streaming más baratos y completos que incluyen todos los encuentros en directo.

Además, el cifrado de una VPN evita que los proveedores de servicios de Internet limiten tu ancho de banda durante retransmisiones con mucho tráfico, protege tus datos personales en redes Wi‑Fi públicas y te permite acceder a suscripciones nacionales de streaming como YouTube TV mientras viajas al extranjero.

Noticias de los equipos del New Orleans Saints vs. Atlanta Falcons

Noticias del New Orleans Saints

La plantilla de los Saints está muy mermada, especialmente en su front seven defensivo y en el backfield.

Travis Etienne Jr. (RB): Fue incluido en la lista de lesionados por una grave lesión en los isquiotibiales sufrida en la Semana 3. Se perderá al menos las próximas cuatro semanas, lo que deja a Alvin Kamara con gran parte de la carga de trabajo, mientras que Ulysses Bentley IV ha sido incorporado al practice squad para aportar profundidad.

No entrenó (DNP): Un grupo de titulares defensivos clave se perdió entrenamientos consecutivos:

• Kaden Elliss (LB) - Pantorrilla

• Pete Werner (LB) - Stinger/Hombro

• Carl Granderson (EDGE) - Tobillo

• Anfernee Jennings (EDGE) - Rodilla

Entrenamiento limitado (LP): El novato de equipos especiales Barion Brown (isquiotibiales) y el tight end Noah Fant (abdomen) siguen limitados.

Buenas noticias: El safety titular Julian Blackmon (pantorrilla) regresó a una sesión de entrenamiento completa, dando un gran impulso a la secundaria.

Noticias del Atlanta Falcons

Los Falcons llegan al duelo en prime time en un estado físico relativamente excelente.

No entrenó (DNP): Solo el offensive tackle Jawaan Taylor se perdió el entrenamiento, en lo que fue un día de descanso programado. El veterano pass rusher Za'Darius Smith también regresó tras un día de descanso.

Entrenamiento limitado (LP): Algunos defensores clave realizaron sesiones limitadas, aunque ninguno parece estar en riesgo de perderse el partido:

• Samson Ebukam (DE) - Está volviendo tras una lesión en los isquiotibiales que le dejó fuera en la Semana 3.

• Divine Deablo (LB) - Gestiona un problema en los isquiotibiales, pero jugó todos los snaps en su último partido.

• Kendal Daniels (LB) - El novato titular fue añadido al informe por un problema en el tendón de Aquiles, aunque, según se informa, el equipo solo está siendo prudente.







