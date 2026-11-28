Cómo ver el Lyon vs Monaco con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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. Elige un proveedor de servicios de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

El Lyon recibe al Monaco en el Groupama Stadium el domingo 29 de noviembre, en un duelo de la Ligue 1 entre dos equipos de la mitad alta de la tabla.

El equipo de Carlos Vicens llega tras empatar 0-0 con el Lillestroem el jueves en la Europa League. Antes había ganado 1-0 en el campo del Lille el sábado, una victoria que puso fin a una breve racha de malos resultados.

El Lyon ocupa la cuarta posición en la liga y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su defensa se ha mostrado sólida, con tres porterías a cero en ese periodo.

El Monaco también llega después de una victoria en los últimos minutos. El equipo de Filipe Luis ganó 3-2 a domicilio al Heart of Midlothian el jueves en la Conference League.

Su rendimiento en la liga ha sido menos convincente. El Monaco empató recientemente 1-1 tanto con el Auxerre como con el Le Mans en la Ligue 1 y ocupa la octava posición.

Además, el conjunto visitante ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, por lo que el Lyon no puede dar por hecho un buen resultado en casa.

Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido, incluida la hora de inicio y las noticias de los equipos.

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Lyon vs Monaco. Los detalles del canal de televisión y de la emisión en directo se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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