Hora del Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs

4 oct 2026 - 16:25 Allegiant Stadium

Las Vegas Raiders reciben a los Kansas City Chiefs en el Allegiant Stadium (Paradise, Nevada), durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. Es un gran duelo de la AFC West con ambos equipos con un balance de 3-0. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 14:25 (CDT).

Cómo ver online el Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs

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Noticias de los equipos de Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs

Ambos equipos llegan al partido gestionando ajustes importantes en la línea ofensiva y cambios en el estado de sus lesionados.

Noticias de Las Vegas Raiders

Jackson Powers-Johnson (G) : Muy difícil que juegue después de perderse entrenamientos consecutivos por una lesión en la ingle sufrida al final del partido contra New Orleans. Caleb Rogers apunta a ser titular como guard en su ausencia.

Treydan Stokes (S) : Superó el protocolo de conmoción cerebral y tiene el alta al 100% para jugar. Su regreso como free safety supone un impulso enorme para la comunicación en la secundaria.

Aidan O'Connell (QB) : Es duda y se ha perdido entrenamientos debido a un asunto personal en curso.

Altas en la plantilla : El receptor Cody White fue ascendido recientemente desde el practice squad para reforzar la profundidad. El receptor Tre Tucker, el linebacker Nakobe Dean y el tight end Brock Bowers han sido elegidos como capitanes del partido.

Noticias de Kansas City Chiefs

Josh Simmons (LT) : Descartado. El entrenador jefe Andy Reid confirmó que Simmons sufre una protusión discal en la espalda que le está causando debilidad en la pierna.

Kahlil Benson (OL) : Sustituyendo a Simmons, Benson acaba de ser nombrado Novato Ofensivo del Mes de septiembre en la AFC tras una excelente racha.

Chamarri Conner (DB) : Se dispone a volver a la acción después de figurar como participante completo el jueves tras sus problemas de rodilla.

Patrick Mahomes (QB) : Participa plenamente en los entrenamientos pese a arrastrar una leve molestia en la rodilla.







