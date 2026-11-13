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Ver hoy en directo el Querétaro FC vs. Monterrey: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Querétaro FC vs Monterrey
Querétaro FC
Monterrey
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Una guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el partido de hoy de la Liga MX entre Querétaro FC y Monterrey.

Cómo ver el Querétaro FC contra Monterrey con una VPN

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Previa del partido

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Liga MX - Jornada 7
Estadio La Corregidora

El Querétaro FC recibe al Monterrey en el Estadio La Corregidora en el Apertura de la Liga MX. Ambos clubes afrontan este encuentro sometidos a presiones muy diferentes.

Los Gallos Blancos llegan en una situación desesperada. El equipo de Esteban Gonzalez ha perdido cinco partidos consecutivos en la Liga MX, encaja goles con facilidad y tiene dificultades para generar peligro en ataque. Ganar en casa es casi imprescindible para que el Querétaro siga en la pelea.

El Monterrey de Matias Almeyda ocupa la décima posición en la clasificación del Apertura, reflejo de una campaña irregular. Los Rayados han alternado buenas actuaciones con tropiezos perjudiciales a lo largo de esta racha, y su último partido terminó con una contundente derrota por 4-0 ante el Toluca.

El equipo de Almeyda necesita reaccionar, y pronto. Un buen resultado a domicilio en La Corregidora ayudaría a estabilizar una campaña que ha amenazado con torcerse en las últimas semanas.

Para el Querétaro, la urgencia es aún mayor. Cinco derrotas seguidas han dejado al club en la duodécima posición, y la presión sobre Gonzalez aumenta con cada jornada.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este partido de la Liga MX.

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  • E. Gonzalez

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