Cómo ver el CD Guadalajara Chivas vs CF América con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Jornada 14 6 nov 2026 - 20:06

El CD Guadalajara Chivas recibe al CF América en un encuentro de la Liga MX Femenil que enfrenta al segundo clasificado del Grupo B del Apertura con el líder del grupo y se perfila como el partido más destacado de la jornada.

Chivas ha sido uno de los equipos más regulares de las últimas semanas, con cinco victorias consecutivas y apenas goles encajados. Su balance defensivo ha sido tan impresionante como su producción ofensiva, y llega a este encuentro en un gran momento.

América llega como el equipo en mejor forma del Grupo B: lidera la clasificación y no da señales de bajar el ritmo. La victoria por 7-0 ante Atlético de San Luis y la goleada por 6-0 a Atlante en sus dos últimos partidos ponen de relieve su contundencia de cara a portería.

Los enfrentamientos directos entre ambos clubes añaden otro aliciente. América ha ganado tres de los últimos cinco duelos y Chivas buscará invertir esa tendencia en casa.

Es un partido importante para la clasificación del Apertura. Chivas necesita ganar para recortar distancias con su rival en lo más alto, mientras que América puede ampliar considerablemente su ventaja sobre sus perseguidores si suma los tres puntos.

Ambos equipos han marcado con facilidad y han defendido bien en las últimas semanas, lo que apunta a un encuentro competido y potencialmente de gran nivel.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Chivas vs América, incluidos el horario de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

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