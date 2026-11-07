Cómo ver el Burgos CF contra el Celta Fortuna con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 7 nov 2026 - 08:00 Estadio El Plantio

El Burgos CF recibe al Celta Fortuna en el Estadio El Plantio en un duelo entre dos equipos de Segunda División con ambiciones muy diferentes a estas alturas de la temporada.

El Burgos ocupa la octava posición y llega en un momento de forma razonable. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos oficiales, incluidas dos consecutivas en Segunda División ante el FC Andorra y el Sabadell, apuntan a un equipo que va ganando impulso durante el otoño.

Su último partido de liga terminó con un empate 1-1 en casa ante el Castellon, un resultado que frenó una racha prometedora, pero no mermó su cuenta de puntos. El equipo de Sergio Francisco buscará volver a ganar ante su afición.

El Celta Fortuna, por su parte, llega en una situación complicada. El equipo de Fredi Alvarez ocupa la 16.ª posición en la categoría y ha mostrado una forma irregular últimamente. La dura derrota por 5-1 en Girona a principios de octubre fue un punto bajo, aunque ha mostrado cierta capacidad de reacción con empates ante el Cordoba y el Tenerife.

El conjunto visitante logró una contundente victoria por 4-1 ante la Real Sociedad B el mes pasado, lo que demuestra que es capaz de ofrecer fútbol de calidad. El reto será mantener ese nivel durante 90 minutos en El Plantio.

Con el Burgos buscando escalar puestos en la clasificación y el Celta Fortuna necesitado de alejarse de la zona baja, hay mucho en juego en Castilla. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el partido.

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