Hora de inicio del Houston Texans vs Dallas Cowboys

4 oct 2026 - 13:00 Reliant Stadium

Los Houston Texans reciben a los Dallas Cowboys en el Reliant Stadium (Houston, Texas), en un gran duelo del estado de la Estrella Solitaria, durante la Semana 4 de la temporada regular de la NFL. El partido está programado para comenzar el domingo 4 de octubre a las 11:00 (CET).

Cómo ver Houston Texans vs Dallas Cowboys

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Noticias de los equipos de Houston Texans vs Dallas Cowboys

Ambos equipos llegan al partido buscando cambiar el guion de sus lentos comienzos, con los Texans en un inesperado 0-3 y los Cowboys en 1-2 tras una frustrante derrota en la Semana 3 ante los Baltimore Ravens.

Noticias del equipo de Houston Texans

Los Texans recibieron esta semana tanto un golpe defensivo catastrófico como una actualización muy alentadora en ataque.

Nico Collins (WR) - Isquiotibiales : Hay un optimismo considerable en torno al receptor estrella. Tras perderse los dos últimos partidos, Collins regresó oficialmente a los entrenamientos como participante limitado y participó en sesiones con protecciones. Salvo un contratiempo de última hora, todo apunta a que jugará.

Mario Edwards Jr. (DT) - Rodilla (baja para toda la temporada) : En un golpe durísimo para la línea defensiva de Houston, el entrenador jefe DeMeco Ryans confirmó que Edwards sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la Semana 3. Ha sido colocado oficialmente en la lista de lesionados (IR).

Will Anderson Jr. & Logan Hall (DE/DT) - Tobillo/Rodilla : Ambos hombres clave de la línea defensiva fueron incluidos como participantes limitados en los entrenamientos, lo que significa que la profundidad del pass rush de Houston está siendo puesta a prueba.

Ed Ingram (G) - Ingle : El guard titular sigue siendo duda y ha participado de forma limitada en los entrenamientos previos al domingo.

Noticias del equipo de Dallas Cowboys

Los Cowboys afrontan una auténtica crisis en defensa, especialmente en la secundaria, lo que ha provocado un traspaso bomba a mitad de semana.

Traspaso bomba : Joey Porter Jr. (CB) adquirido: necesitados desesperadamente de jugadores sanos, los Cowboys cerraron un traspaso de última hora por la noche para incorporar al cornerback Joey Porter Jr.. Porter arrastra un problema de espalda, pero supone un refuerzo enorme para un grupo muy mermado.

Desgaste en la secundaria (Jalen Thompson & Malik Hooker) : El safety titular Jalen Thompson (isquiotibiales) fue colocado en la lista de lesionados (IR) y será baja durante al menos 4 semanas. La nota positiva es que el veterano safety Malik Hooker (antebrazo) volvió a entrenarse de forma limitada por primera vez desde que se rompió el brazo.

Cobie Durant & Shavon Revel (CB) : El cornerback Cobie Durant (isquiotibiales) es muy seria duda tras perderse entrenamientos consecutivos. Su suplente, Shavon Revel, que fue titular la semana pasada, también se perdió el entrenamiento por un problema de rodilla/tobillo, lo que deja un enorme vacío en la posición de cornerback.

DeMarvion Overshown (LB) - Isquiotibiales : El linebacker titular no participó en los ejercicios del equipo durante los entrenamientos de mitad de semana y sigue siendo muy duda.



