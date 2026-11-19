Cómo ver el Fiyi sub-17 vs Marruecos sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 1 20 nov 2026 - 09:00

Fiyi sub-17 y Marruecos sub-17 se enfrentan en el grupo H del Mundial sub-17 de la FIFA tras vivir experiencias muy distintas en el torneo hasta este encuentro.

Fiyi ha tenido una campaña difícil hasta ahora. Ha disputado tres partidos y ha sufrido tres derrotas. Su diferencia de goles habla por sí sola: el equipo del Pacífico ha encajado 14 tantos sin marcar ninguno, lo que deja sus aspiraciones en el Mundial en una situación precaria.

Marruecos llega en mucho mejor estado. La selección marroquí sub-17 ha demostrado su calidad en sus partidos, combinando victorias contundentes con actuaciones competitivas ante rivales fuertes. Una victoria por 16-0 ante Nueva Caledonia sub-17 dejó claras sus credenciales desde el principio, y después ganó a Mali sub-17 y Estados Unidos sub-17.

En su partido más reciente perdió 1-2 ante Brasil sub-17, un resultado que demuestra que Marruecos puede competir al más alto nivel de este torneo incluso cuando el marcador no le favorece. Ocupa el tercer puesto del grupo H, justo por debajo de Fiyi, que es segundo, aunque la clasificación refleja los puntos y la estructura específicos de este grupo, más que la calidad general de los equipos.

Para Fiyi, es una oportunidad de terminar el torneo con algo que recompense sus esfuerzos. Para Marruecos, supone la ocasión de ganar impulso y cerrar la fase de grupos con una nota positiva.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Fiyi sub-17 vs Marruecos sub-17, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

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