Ver EN VIVO ONLINE River vs Betis por Star+, amistoso internacional: streaming y canal

El Millonario se enfrenta al conjunto español en el marco del Triangular Internacional y será además el último partido de Gallardo como DT.

El 2022 fue un año agridulce para River, en el que no solo no pudo conseguir ningún título por primera vez en ocho años, sino que además Marcelo Gallardo decidió no continuar al frente del equipo. Su última función será en el marco del Triangular Internacional amistoso y enfrentará a Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, en Mendoza.

El Millonario viene de vencer por 4-3 a Colo-Colo en Viña del Mar en el primer duelo disputado luego de finalizar el Torneo de la Liga Profesional. Por su parte, el conjunto andaluz suma 24 puntos en LaLiga y comparte el cuarto puesto con Athletic y Atlético Madrid. El certamen español comenzó el receso por el Mundial y volverá a principios de enero.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO River - Betis FECHA Domingo 13 de noviembre ESTADIO Malvinas Argentinas | Mendoza, Argentina HORARIO 17:00 (Hora Argentina)

CÓMO VER POR STREAMING

El encuentro será transmitido en vivo a través de la señal de ESPN dentro de la plataforma Star+, que requiere de suscripción.

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

FORMACIONES

RIVER

BETIS

